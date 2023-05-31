«Профессионалитет» и инвестиции алюминщиков пополняют кадровый ресурс Свердловской области

Для восполнения кадрового дефицита, с которым столкнулись российские промышленники, во всех регионах была запущена федеральная образовательная программа Министерства просвещения РФ «Профессионалитет». Фото: РУСАЛ

После введения санкций и ухода из России иностранных брендов вся наша экономика нацелена на отечественное импортозамещение. И здесь важно не только наличие масштабного промышленного потенциала, но и профессиональная подготовка современных рабочих кадров.

Для восполнения кадрового дефицита, с которым столкнулись российские промышленники, во всех регионах была запущена федеральная образовательная программа Министерства просвещения РФ «Профессионалитет».

В Свердловской области есть успешный пример создания образовательного кластера по этой программе.

АЛЮМИНЩИКИ В ПРОЕКТЕ

Один из крупнейших в мире производителей алюминия – РУСАЛ – первым в рамках «Профессионалитета» привлек средства федерального бюджета для развития средних специальных учебных заведений в городах своего присутствия на Среднем Урале.

Металлургический образовательный кластер объединил четыре колледжа и получил 206 млн рублей на развитие, из которых 100 миллионов – из федерального бюджета, 106 миллионов – средства компании.

Фото: РУСАЛ

Основатель РУСАЛа Олега Дерипаска много лет назад инициировал поддержку развития среднего и высшего профессионального образования в регионах ответственности компании, что и сегодня поддерживается действующим менеджментом как часть обширной кадровой политики. Это позволяет студентам получить необходимые навыки и знания, помогает им стать конкурентоспособными специалистами, а также трудоустроиться на предприятиях РУСАЛа сразу после получения диплома.

Благодаря проекту «Профессионалитет» и инвестициям партнеров-алюминщиков колледжи смогли модернизировать свои лаборатории, учебные стенды, обновить аудитории и жилую инфраструктуру колледжей.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

Одним из участников программы «Профессионалитет» в 2022 году стал Каменск-Уральский политехнический колледж (КУПК).

Фото: РУСАЛ

Благодаря гранту федерального министерства в 100 млн рублей и инвестициям РУСАЛа, на базе КУПК открылись современные лаборатории для обучения специалистов по направлениям: «Металлургия цветных металлов», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» и «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования».

При оснащении новых лабораторий помогли специалисты Уральского алюминиевого завода (УАЗа). Они консультировали, какое лабораторное оборудование, программные комплексы и стенды по своим характеристикам максимально приблизят студентов к заводским условиям.

Фото: РУСАЛ

Дело в том, что студенты колледжа – бывшие выпускники 9-х классов, не достигшие совершеннолетия. Поэтому производственная практика на заводе на первом и втором курсах не предусмотрена учебным планом, а все практические занятия проходят в лабораториях колледжа. Это даст отличную практику для работы в глинозёмном производстве и на теплоэлектроцентрали.

Тесное сотрудничество с предприятием обусловлено тем, что 75% учебного процесса состоит из практических занятий, а студенты с самого начала обучения готовятся к работе на конкретном предприятии. Закономерно, что мастерами производственного обучения стали шесть сотрудников УАЗа. Они прошли курсы подготовки и преподают студентам дисциплины металлургического профиля.

Также для наглядного понимания процессов производства глинозема студенты проходят ознакомительные экскурсии на промплощадке УАЗа, знакомятся с основными участками и цехами.

В 2022 году КУПК по программе набрал пять групп «Профессионалитета»: две металлургов, две электриков и одну механиков – всего 125 человек. На будущий учебный год примет столько же первокурсников в пять групп.

КРАСНОТУРЬИНСК

В 2022 году Краснотурьинский политехникум и Краснотурьинский индустриальный колледж стали частью объединенного металлургического кластера по программе «Профессионалитет».

В политехникуме первыми участниками проекта стали 75 студентов образовательных программ: «Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов», «Тепловые электрические станции» и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Фото: РУСАЛ

В Краснотурьинском индустриальном колледже в рамках проекта обучаются 25 студентов по специальностям «Металлургия цветных металлов».

Все новые специальности созданы под запросы Богословского алюминиевого завода (БАЗа).

В следующем учебном году в рамках «Профессионалитета» в политехникуме появится еще одна специальность – «Лаборант химического анализа». С учетом новой специальности политехникум планирует набор 100 студентов, а индустриальный колледж – еще 25.

В политехникуме модернизированы четыре мастерских и лаборатории для подготовки аппаратчиков химических технологий, лаборантов химического анализа, специалистов по охране труда и электромонтажников.

В модернизацию краснотурьинских средних специальных учебных заведений РУСАЛ вложил более 50 млн рублей. И эти вложения уже принесли пользу. Так, 30 студентов политехникума и 20 студентов индустриального колледжа подписали целевые договоры с БАЗом, после получения дипломов они придут работать на производство.

СЕВЕРОУРАЛЬСК

Год назад частью объединенного металлургического кластера РУСАЛа стал Североуральский политехникум.

Здесь обновили четыре мастерских и лаборатории, приобрели оборудование и станки, создали технические возможности по стандартам демонстрационного экзамена.

Под кадровые запросы Североуральского бокситового рудника (СУБРа) были скорректированы образовательные программы и лицензированы новые: «Маркшейдерское дело», «Подземная разработка рудных месторождений».

В 2022 году Североуральский политехникум начал обучать 75 студентов образовательных программ: «Сварщик», «Ремонтник горного оборудования», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

В следующем учебном году политехникум планирует набрать ещё 75 студентов.

В модернизацию политехникума РУСАЛ вложил более 36 миллионов рублей. Как результат, целевые договоры с СУБРом подписали 30 студентов. После получения диплома они придут работать на предприятие.

ПРОДВИЖЕНИЕ

Студенты объединенного металлургического кластера РУСАЛа с интересом получают знания, становятся стипендиатами алюминиевой компании.

Амбассадоры «Професионалитета» повышают рейтинг рабочих специальностей среди абитуриентов и школьников, обмениваются опытом со студентами других колледжей металлургического кластера.

Например, свой уникальный опыт учащиеся Североуральского политехникума представили на Всероссийском фестивале «Билет в будущее» в Екатеринбурге. Здесь министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул важность работы в этом направлении.

- Профориентация дает молодежи возможность увидеть свое место в будущем страны, внести личный вклад в развитие науки, промышленности и экономики, — подчеркнул Сергей Кравцов.

Напомним, по данным на 1 апреля 2023 года, потребность в кадрах для свердловской промышленности составляла 15 тысяч человек. В связи с этим губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что для подготовки необходимых квалифицированных специалистов необходимо взаимодействие промышленных предприятий и учебных заведений. Это позволит качественно восполнить кадровый дефицит.

Для решения кадровых задач в Свердловской области уже действуют такие проекты профподготовки, как «Уральская инженерная школа», «Билет в будущее» и «Профессионалитет».