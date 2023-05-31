Голосуй за лучшего уральского врача! «Комсомолка» запускает онлайн-фотоконкурс «Герои в белых халатах»

О победителе узнает многомиллионная аудитория нашего издания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 июня по 18 июня 2023 года уральцы могут проголосовать за самых талантливых и перспективных свердловских врачей

С 5 июня 2023 года свердловчане смогут проголосовать за врачей, которым доверяют свое здоровье и жизни. За тех, кто пользуется безусловным уважением пациентов и коллег в муниципальных больницах и поликлиниках, коммерческих клиниках, медицинских и оздоровительных центрах.

На Урале работает около 300 медицинских организаций. Помощь взрослым и детям оказывают более 45 тысяч медицинских работников: врачей, среднего медперсонала. Они отлично знают своё ремесло и делают всё возможное для пациентов.

«Комсомольская правда» при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области проводит онлайн конкурс ко Дню медицинского работника и в знак благодарности и уважения к врачам-профессионалам в Екатеринбурге и Свердловской области.

ДЛЯ УЧАСТИЯ

С 22 мая по 4 июня 2023 года медицинские учреждения Свердловской области могут отправлять заявки, фото и анкеты врачей по электронной почте: konkurs.ekb@phkp.ru

Положение о конкурсе. Анкета. Согласие на обработку персональных данных.

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

С 5 июня по 18 июня 2023 года уральцы могут проголосовать за самых талантливых и перспективных свердловских врачей, фотографии и информация о которых будет размещена на сайте «Комсомольской правды-Екатеринбург».

ИМЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

«Комсомолка» объявит лидера голосования 21 июня 2023 г.

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА

Лидеры голосования будут награждаться дипломами и подарками – ценной бытовой техникой от наших партнеров.

О свердловском «Герое в белом халате» 2023 года узнает многомиллионная аудитория нашего издания.

Победитель станет участником радиопередачи на радио «Комсомольская правда».

О нем мы расскажем на сайте «Комсомольская правда».

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