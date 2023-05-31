В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, устроивший поножовщину в парке УрГУПСа

В начале нулевых житель Сортировки уже был судим за убийство Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге начнут рассматривать дело 43-летнего Руслана Закирова. В ночь на 13 июня 2022 года он набросился на пожилого рыбака в парке УрГУПСа, чтобы тот не забрал украденную им удочку. Затем нанес смертельное ранение 39-летнему мужчине, который поспешил вступиться за дедушку, и напал на проходящую мимо девушку. Последней удалось убежать.

- В ходе оперативных действий сыщикам удалось в сжатые сроки установить личность подозреваемого и в дальнейшем вынудить его обнаружить себя. 14 июня 2022 года стражи порядка задержали местного жителя, проживавшего в микрорайоне Сортировочный, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

По данным региональной прокуратуры, Руслан Закиров обвиняется в убийстве с целью сокрытия другого преступления, покушении на убийство двух лиц с разбоем, с целью скрыть другое преступление и разбой, с применением оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

- Допрошено свыше 30 свидетелей, осуществлены осмотры мест происшествия и предметов, очные ставки, обыски и выемки. Проведены судебно-медицинские, биологические, медико-криминалистические, товароведческие и психолого-психиатрическая судебные экспертизы, - рассказал помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Максим Чалков.

Известно, что в начале нулевых житель Сортировки уже был судим за убийство. В общей сложности Руслан Закиров провел за решеткой порядка 15 лет.

Уголовное дело рассмотрит Свердловский областной суд.

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