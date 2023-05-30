Радмир и Виктория снимали квартиру на Таганской Фото: Фото: соцсети/читатель «КП»

Следственный отдел СКР по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга прекратил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности», которое было возбуждено по факту смерти пары на Эльмаше. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.

12 марта 29-летний Радмир и его супруга Виктория перестали выходить на связь. Спустя трое суток соседи вскрыли дверь съемного жилища на Таганской и обнаружили тела пары, рядом с которыми находились маленькие дети. Малышей госпитализировали с обезвоживанием, после чего передали родственникам.

По одной из версий, пара скончалась в результате передозировки наркотиком. Известно, что у 25-летней Виктории осталась 9-летняя дочка от первого брака. Ранее сообщалось, что малышей могут передать на воспитание родственникам Радмира.

- Вика родила, еще будучи школьницей, но со старшей дочкой почти не виделась после переезда в Екатеринбург. По факту девочку воспитывают бабушки. Недавно в школе надо было принести фотографии родителей, и она [девочка] принесла фотографии мамы, - рассказывала «КП-Екатеринбург» знакомая семьи Виктории.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев. Напомним, что в Верхней Пышме обнаружили тела семьи из Екатеринбурга. По одной из версий, Артем и Наталья покончили с собой из-за долгов перед наркомафией.

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