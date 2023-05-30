Все, что вы всегда хотели узнать о МРТ, но боялись спросить

Магнитно-резонансная томография – одна из самых популярных услуг на сегодняшний день. Фото: «МЛЦ»

Магнитно-резонансная томография – одна из самых популярных услуг на сегодняшний день. Обследование является эффективным, безопасным и помогает врачам поставить верный диагноз, чтобы выбрать правильное лечение для пациентов. Однако существует множество мифов о МРТ, которые пугают людей и мешают им получать необходимую медицинскую помощь. Вместе с заведующим рентгенологическим отделением, врачом-рентгенологом екатеринбургского Медицинского лучевого центра (https://ekb.ml-center.ru/) Артемом Обласовым, расскажем об известных заблуждениях и узнаем о МРТ больше, чтобы не опасаться этого исследования и понимать, в каких случаях без него просто не обойтись.

МИФ №1: МРТ ОБЛУЧАЕТ ОРГАНИЗМ

Один из наиболее распространенных мифов о МРТ заключается в том, что процедура весьма опасна из-за облучения. Вот только в томографах не используется рентгеновское излучение. Аппарат обследует организм с помощью магнитного поля и электромагнитных волн, благодаря которым врач получает полную информацию о состоянии внутренних органов пациента. Эти волны безопасны и не имеют вредных последствий для здоровья. Кроме того, для прохождения повторной магнитно-резонансной томографии, не нужно выжидать время. Диагностику можно проходить настолько часто, насколько это необходимо для выявления или контроля заболеваний.

МИФ №2: МРТ ПОДХОДИТ НЕ ВСЕМ

Противопоказаний к такой диагностике нет даже у беременных женщин, кормящих мам и детей. Но для проведения МРТ в первом триместре необходимо направление врача. Несмотря на это, вредной процедура не считается как для самой женщины, так и для ее будущего малыша. Обследование также можно проходить людям с различными протезами. Современные имплантаты и металлические конструкции, совместимы с аппаратами МРТ, они делаются из титана, тантала, кобальт-хром-молибдена и немагнитной нержавеющей стали – не магнитятся и не нагреваются. Информацию об этом можно найти в выписном эпикризе. Если вы сомневаетесь, возьмите его с собой на обследование и задайте вопрос специалисту для собственного успокоения.

Фото: «МЛЦ»

МИФ №3: МРТ НЕ ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

Чаще всего на МРТ приходят люди с головокружениями и головными болями, чуть реже причиной обращения становятся неврологические проблемы, связанные с болями в спине, онемением конечностей. На третьем месте – травмы и новообразования в различных частях тела, включая брюшную полость и органы малого таза.

Благодаря диагностике без лучевой нагрузки можно увидеть практически все. Но для локализации, например, опухолей, или точного исследования кишечника, необходимо использовать контрастное вещество. Из 20 исследований, которые ежедневно проводятся в клинике, контраст вводят только одному пациенту. Такое решение принимается врачом-рентгенологом перед самой процедурой.

Это абсолютно безвредное вещество – препарат гадолиния – редкоземельного металла, с которым в обычной жизни человек не сталкивается. На него практически не бывает аллергии, дозировка крайне мала и выводится он из организма за 12 часов. Препарат противопоказан только при терминальных стадиях почечной недостаточности, когда пациент находится на диализе.

МИФ №4: МРТ ВЫЗЫВАЕТ КЛАУСТРОФОБИЮ

Боязнь замкнутого пространства действительно весьма распространенная проблема. Особенно когда пациенту предстоит пролежать в аппарате не 15 минут, а 1,5 часа. Об этом врачу ежедневно сообщает хотя бы один пациент. Чтобы время, проведенное в томографе, не причиняло дискомфорта, в аппаратах устанавливают зеркала, которые позволяют пациенту видеть выход из магнита. Также в «МЛЦ» не против присутствия родственника на обследовании – это колоссальная помощь и поддержка, которая позволяет проходить обследование гораздо спокойнее. Поскольку в аппарате нет рентгеновского излучения, находится рядом с пациентом во время процедуры безопасно.

Фото: «МЛЦ»

МИФ №5: МРТ НЕВОЗМОЖНО ПРОЙТИ ДЕНЬ В ДЕНЬ

Многих пациентов от записи на прием останавливает долгое ожидание обследования. В «МЛЦ» понимают, насколько важно поставить верный и точный диагноз вовремя, поэтому проводят исследование даже в день записи. Это касается, например, малых обследований, которые не занимают больше 15 минут. Диагностику головного мозга и суставов можно сделать в ближайшие после записи дни, а органов брюшной полости и малого таза – в течение недели.

В Медицинском лучевом центре регулярно действуют скидки и акции на прохождение магнитно-резонансной томографии. Пройдите комплекс «МРТ головного мозга и артерии головного мозга» (https://ekb.ml-center.ru/sales/skidka_mozg2.html) и получите третье исследование – томографию венозных синусов в подарок. Программа исследований позволит выявить или исключить патологические изменения головного мозга и его сосудов, оценить их состояние и анатомическое строение, а также причины головной боли.

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