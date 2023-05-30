Медицинские работники дают разъяснения, как избежать несчастных слу-чаев во время летних каникул

Пресс-служба ЦОЗМП Свердловской области

С наступлением лета и школьных каникул возникают дополнительные риски, связанные с получением различных увечий, ущерба для здоровья и жизни ребёнка. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Детской городской больницы №8, врач-педиатр, кандидат медицинских наук Константин Голобородько рассказывает о том, на что следует обратить внимание родителей, чтобы не омрачить летний отдых возникновением несчастных случаев:

- У детей появляется больше свободного времени и вкупе с хорошей погодой увеличивается время их пребывания на улице. Здесь стоит напомнить о травмах, полученных в результате падения с высоты – кататравмах. Во избежание подобных случаев не разрешайте детям находиться в опасных местах: лестничных пролётах, гаражах, стройках и так далее. Также следует с осторожностью использовать такие средства передвижения, как самокаты (в том числе и электрические), велосипеды и так далее. Необходимо подумать о защите – шлеме, наколенниках и других приспособлениях, а также познакомить ребёнка с правилами безопасного использования средств передвижения.

При поездке в автомобиле обязательно используйте детское автокресло, соответствующее возрасту и весу ребёнка. Главной задачей подобного приспособления является не только обезопасить маленького пассажира при дорожно-транспортном происшествии, но и при каком-либо резком манёвре – экстренном торможении, например.

При отдыхе у водоёмов повышается опасность утопления. Взрослые должны научить детей грамотному поведению на воде и не оставлять их без присмотра. Желательно как можно раньше научить ребёнка плавать. При любом варианте отдыха на воде следует использовать спасательные жилеты соответствующего размера.

В летние месяцы учащаются обращения в больницы в связи с отравлением. При этом причины могут быть совершенно разные: это и потребление испорченных продуктов, и медикаментов, и ядовитых ягод и грибов, а также алкоголя.

Токсины, попадающие в организм ребёнка вследствие потребления спиртосодержащих напитков, оказывают негативное влияние на все органы и системы. А от значительного потребления алкоголя возможны необратимые изменения и даже смерть. Однако если до отравления не дойдет, алкогольное опьянение может стать причиной возникновения травм, утопления и других неприятных последствий. Поэтому важно предупреждать злоупотребление алкоголя подростками, вести здоровый образ жизни и стараться проводить летние каникулы с пользой».

Помимо вышеуказанных предостережений, в летнее время следует также обратить внимание на ежедневные безопасные активности на свежем воздухе, полноценное питание, включающее обязательно овощи и фрукты, здоровый сон. Соблюдение этих рекомендаций поможет укрепить иммунитет, а также обеспечить полноценную и продолжительную жизнь вашего ребёнка.