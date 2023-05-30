Медосмотры можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации или заказать чек-ап от коммерческой клиники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медосмотры нужны людям не только для того, чтобы устроиться на работу или записаться на плановую операцию по назначению врача. Многие уральцы идут в больницы, чтобы заранее проверить здоровье и понять, что им может угрожать. Заведующая Отделением медицинской профилактики Центра здоровья ЦКГБ №3 Екатеринбурга Юлия Медведева объяснила «КП», какие врачи, анализы и диагностические процедуры рекомендуются женщинам и мужчинам старше 40 лет, а также рассказала, где можно пройти медосмотр бесплатно, в том числе и узких специалистов.

При больницах города развернуты Центры здоровья и отделения профилактики. Они созданы для того, чтобы выявить у человека факторы риска, которые могут повредить его здоровью. При этом попасть туда можно без предварительной записи в день обращения и даже получить рекомендации по медикаментам, которые могут стабилизировать состояние.

Медосмотр в Екатеринбурге: где пройти бесплатно и каких врачей

Попасть на медосмотр бесплатно в Екатеринбурге можно, придя в регистратуру медучреждения с паспортом и полисом ОМС. Сотрудники регистратуру сразу направят в отделение медицинской профилактики поликлиники. Пациенту проводят антропометрию: измеряют рост, вес, давление, выполняют экспресс-тестирование на сахар и холестерин. Получив результаты скрининга, человек сразу приходит в кабинет терапевта и получает консультацию по состоянию своего здоровья, а также необходимые рекомендации выявленным рискам заболеваний

- Такой небольшой чек-ап не входит в диспансеризацию, у него нет тех препятствий, как возможность проведения только раз в три года. Приходить можно хоть раз в месяц, - сообщает заведующая отделением профилактики Юлия Медведева.

Медосмотр в Екатеринбурге: где пройти бесплатно узких специалистов

- В Центре здоровья ЦГКБ №3 проводят так называемые «Субботники против рака». Каждую четвертую субботу месяца в поликлинике прием ведут такие узкие специалисты, как невролог, дерматолог, уролог и другие. Также не надо записываться заранее, с собой – паспорт и полис, - говорит Юлия Медведева.

Медосмотр в Екатеринбурге: каких врачей надо проходить и какие анализы сдавать женщине после 40 лет

Юлия Медведева сообщает, что врачи рекомендуют женщинам после 40 лет дополнительно проходить маммографию и посетить гинеколога, с взятием мазка на онкоцитологию. Сделать это можно бесплатно в своей поликлинике в рамках диспансеризации. Также женщины получат возможность сдать общий анализ крови и биохимический анализ крови с такими важными показателями, как сахар и холестерин. По результатам исследований терапевт дает необходимые рекомендации.

Медосмотр в Екатеринбурге: каких врачей надо проходить и какие анализы сдавать мужчине после 40 лет

Мужчинам после 40-45 лет в рамках диспансеризации врачи дополнительно назначают определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови. Этот онкомаркер выявляет на ранних стадиях рак и аденому простаты.

Общими для мужчин и женщин после 40 лет являются: общий и биохимический анализ крови, измерение внутриглазного давления, кардиограмма и флюорография. При необходимости на втором этапе врач может назначить такие дополнительные исследований, как эзофагогастродуоденоскопию, фиброэзофагогастродуоденоскопия и другие.

Медосмотры в Екатеринбурге: где пройти

Пройти бесплатный медосмотр для проверки здоровья можно без проблем в вашей поликлинике по месту прописки. Также возможно пройти медосмотр на платной основе в коммерческих клиниках.

Центральная городская клиническая больница №3 – ул. Братьев Быковых, д. 16, +7 (343) 272-27-95,+7 (343) 204-76-76,+7 (343) 272-27-97

Центральная городская больница №7 – ул. Вилонова, д. 33, +7 (343) 363 63 29

Городская клиническая больница №40 - ул. Волгоградская, д. 189, +7 (343) 240-02-91

Городская клиническая больница №14 – пер. Суворовский, д. 5в, +7 (343) 227 00 90

Центральная клиническая больница №20 – ул. Дагестанская, д. 20, +7(343)258-96-47

Городская больница №41 – ул. Начдива Васильева, д. 25, +7 (343) 234-34-88

Новая больница - ул. Заводская, 29, к.2, телефон: +7 (343) 355-56-57

РЖД-Медицина – ул. Гражданская, д. 9, телефон: 8 (800) 234-34-34

Екатеринбургский Медицинский центр – ул. Шевченко, д. 9, телефон: +7 (901) 249-98-61

Преображенская клиника – ул. Гагарина, д. 28, телефон: +7 (343) 385-70-07, +7 (343) 385-70-77