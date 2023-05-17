На Урале начнут производить медицинское оборудование

Данное производство позволит заместить широкую номенклатуру импортных медицинских изделий и обеспечить лечебные учреждения Свердловской области и других российских регионов необходимым оборудованием Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Евгений Куйвашев поставил перед свердловскими производственниками задачу – расширить программу импортозамещения и развивать собственное производство.

Для оснащения медицинских учреждений оборудованием, мебелью и расходными материалами уральская компания «МО «Отдел медицинской техники» расширяет свои производственные горизонты.

На площадке «Уктус» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» компания построила большой производственный корпус и готовится приступить к строительству второй очереди.

- Возведен каркас здания, смонтированы сэндвич-панели стен и уложена кровля, — прокомментировал директор компании Алексей Цикин. – Идет устройство внутренних конструкций и полов, подготовка к прокладке наружных сетей.

Данное производство позволит заместить широкую номенклатуру импортных медицинских изделий и обеспечить лечебные учреждения Свердловской области и других российских регионов необходимым оборудованием.

В частности, на новой площадке «Уктус» будут наращивать имеющееся производство функциональных кроватей, банкеток и кушеток для пациентов, стоек регистратуры и другой медицинской мебели для лечебных учреждений. Также здесь начнут выпускать вакуумные системы для взятия крови, одноразовые контуры для реанимаций и другие расходные материалы.

В планах – возвести на площадке «Уктус» две производственные площадки площадью более 20 тысяч квадратных метров, где будет создано 165 новых рабочих мест. Объем инвестиций составляет 450 миллионов рублей.