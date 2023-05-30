В ходе боев с украинскими националистами мужчина потерял ногу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчиной, которого пытались заколоть ручкой в аэропорту Кольцово, оказался 48-летний ветеран ДНР Олег Ф. Военный ожидал рейса до Сочи в ночь на 27 мая, когда к нему за стол подсел незнакомец. Разговор у мужчин обернулся конфликтом, так как собеседнику не понравился ростовский говор Олега.

Тогда он попросил у официанта нож, а получив отказ, выхватил ручку и попытался ею ударить патриота в кепке с символом СВО. Официант быстро среагировал и не дал безумцу ударить Олега. По словам очевидцев, прибывший наряд полиции не стал задерживать нападавшего, и он «скрылся» в самолете до Барнаула. А ветеран Донбасса благополучно добрался до военного госпиталя в Краснодарском крае.

- О конфликте в аэропорту я говорить не хочу. Я служил в Донбассе, защищал ДНР. Восстанавливаюсь после ранения, остался без ноги. Сейчас хожу с протезом. Что сказать про нападавшего? Бог ему судья, - заявил в разговоре с «КП-Екатеринбург» ветеран.

После публикации «Комсомолки» сотрудники линейного отдела полиции принялись опрашивать сотрудников заведения, в котором произошла потасовка.

- Информация, изложенная в ряде СМИ по якобы имевшей место конфликтной ситуации между пассажирами аэропорта Кольцово в ночь с 26 на 27 мая, в настоящее время изучается руководством линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово на предмет соответствия действительности. В случае если эти сведения найдут подтверждения, будут проведены необходимые проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято соответствующее решение, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Напомним, что в Екатеринбурге завели уголовное дело на местного жителя Александра Неустроева. Этой весной мужчина обматерил мальчика, который шел по улице в кепке с буквой Z.