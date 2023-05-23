Свердловский Минтранс запустил новые автобусные маршруты до поселков

Чтобы скорректировать существующий маршрут или создать новый, специалисты Минтранса исследуют транспортный спрос уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запрос в ведомство поступил от пассажиров. В 2023 году в регионе появилось шесть новых межмуниципальных автобусных маршрутов. Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства запустило их по просьбе жителей Свердловской области. Как пояснили в Минтрансе, чтобы скорректировать существующий маршрут или создать новый, специалисты исследуют транспортный спрос уральцев и анализируют обращения о потребности в поездках между различными населенными пунктами.

С 15 мая действующий межмуниципальный маршрут № 107 от автостанции Ревда продлен до поселка Крылатовский. Об этом ведомство просили администрация Ревды и жители Крылатовского. Ранее сельчане добирались до районного центра только с пересадкой.

По будням автобусы из Крылатовского будут отправляться в 6:18, 7:18 и 13:02. В обратном направлении из Ревды до поселка - в 11:35 и 19:05. По выходным из поселка пока предусмотрен один рейс в 6:18 и обратный в 19:05. В Минтрансе подчеркнули, при необходимости расписание будет скорректировано.

С 22 мая начал курсировать новый автобусный маршрут № 100 между Екатеринбургом и поселком Растущий в Белоярском ГО. Жители просили о возрождении курсировавшего раньше муниципального экспресса № 01 - от железнодорожного вокзала в Екатеринбурге до аэропорта Кольцово. А администрация Белоярского и жители Растущего - об автобусе до Екатеринбурга. И теперь у поселка появилось регулярное сообщение с областным центром.

По маршруту Екатеринбург - Растущий расписанием предусмотрено четыре рейса в оба направления. Первый рейс из Екатеринбурга отправляется в 5:30 и прибывает в поселок в 6:39. Из поселка автобус выезжает в 6:40 и прибывает на вокзал в 7:49. Стоимость проезда по всему маршруту составит 130 рублей, из поселка до аэропорта Кольцово - 40 рублей, от вокзала до аэропорта - 100 рублей.

А администрация Белоярского и жители Растущего - об автобусе до Екатеринбурга. И теперь у поселка появилось регулярное сообщение с областным центром. По маршруту Екатеринбург - Растущий расписанием предусмотрено четыре рейса в оба направления. Первый рейс из Екатеринбурга отправляется в 5:30 и прибывает в поселок в 6:39. Из поселка автобус выезжает в 6:40 и прибывает на вокзал в 7:49. Стоимость проезда по всему маршруту составит 130 рублей, из поселка до аэропорта Кольцово - 40 рублей, от вокзала до аэропорта - 100 рублей.