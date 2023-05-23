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Общество23 мая 2023 5:00

Свердловский Минтранс запустил новые автобусные маршруты до поселков

Запрос в ведомство поступил от пассажиров
Лариса НИКИТИНА
Чтобы скорректировать существующий маршрут или создать новый, специалисты Минтранса исследуют транспортный спрос уральцев

Чтобы скорректировать существующий маршрут или создать новый, специалисты Минтранса исследуют транспортный спрос уральцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запрос в ведомство поступил от пассажиров. В 2023 году в регионе появилось шесть новых межмуниципальных автобусных маршрутов. Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства запустило их по просьбе жителей Свердловской области. Как пояснили в Минтрансе, чтобы скорректировать существующий маршрут или создать новый, специалисты исследуют транспортный спрос уральцев и анализируют обращения о потребности в поездках между различными населенными пунктами.

С 15 мая действующий межмуниципальный маршрут № 107 от автостанции Ревда продлен до поселка Крылатовский. Об этом ведомство просили администрация Ревды и жители Крылатовского. Ранее сельчане добирались до районного центра только с пересадкой.

По будням автобусы из Крылатовского будут отправляться в 6:18, 7:18 и 13:02. В обратном направлении из Ревды до поселка - в 11:35 и 19:05. По выходным из поселка пока предусмотрен один рейс в 6:18 и обратный в 19:05. В Минтрансе подчеркнули, при необходимости расписание будет скорректировано.

С 22 мая начал курсировать новый автобусный маршрут № 100 между Екатеринбургом и поселком Растущий в Белоярском ГО. Жители просили о возрождении курсировавшего раньше муниципального экспресса № 01 - от железнодорожного вокзала в Екатеринбурге до аэропорта Кольцово. А администрация Белоярского и жители Растущего - об автобусе до Екатеринбурга. И теперь у поселка появилось регулярное сообщение с областным центром.

По маршруту Екатеринбург - Растущий расписанием предусмотрено четыре рейса в оба направления. Первый рейс из Екатеринбурга отправляется в 5:30 и прибывает в поселок в 6:39. Из поселка автобус выезжает в 6:40 и прибывает на вокзал в 7:49. Стоимость проезда по всему маршруту составит 130 рублей, из поселка до аэропорта Кольцово - 40 рублей, от вокзала до аэропорта - 100 рублей.

А администрация Белоярского и жители Растущего - об автобусе до Екатеринбурга. И теперь у поселка появилось регулярное сообщение с областным центром. По маршруту Екатеринбург - Растущий расписанием предусмотрено четыре рейса в оба направления. Первый рейс из Екатеринбурга отправляется в 5:30 и прибывает в поселок в 6:39. Из поселка автобус выезжает в 6:40 и прибывает на вокзал в 7:49. Стоимость проезда по всему маршруту составит 130 рублей, из поселка до аэропорта Кольцово - 40 рублей, от вокзала до аэропорта - 100 рублей.

Общество: ВОПРОС ДНЯ