Евгений Куйвашев заявил о снижении подростковой преступности в регионе

Так, число несовершеннолетних правонарушителей по сравнению с 2021 годом снизилось на 17,4 % Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восьмой год в Свердловской области фиксируется снижение подростковой преступности. Так, число несовершеннолетних правонарушителей по сравнению с 2021 годом снизилось на 17,4 %. Об этом губернатор Евгений Куйвашев рассказал в ходе совещания под руководством заместителя генерального прокурора России Сергея Зайцева.

- Налажено взаимодействие между всеми ответственными структурами, в том числе с коллегами из правоохранительных органов. В 2022 году профилактическими мерами были охвачены свыше 11 тысяч несовершеннолетних, - говорит глава региона.

Закрепление за подростками наставников и вовлечение школьников в кружки и секции, в которых на сегодняшний день занимаются 75 % юных уральцев, дают положительные плоды. Кроме того, профилактическая работа усилится в преддверии летних каникул.

- Требуется развернуть серьезную разъяснительную работу с родителями и педагогами, активизировать деятельность по блокировке негативной и запрещенной информации в Интернете. Летом следует уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности детей в местах купания и отдыха, - подчеркнул Сергей Зайцев.

Система профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних помогает оградить неокрепшие детские умы от пагубного влияния улицы. В частности, особое внимание специалисты уделяют контролю в общественных местах, где ночью собираются подростки. Также ведется мониторинг соцсетей, а деструктивный контент блокируется. Важными методами профилактики являются индивидуальная работа с неблагополучными семьями и действующая система медиации.