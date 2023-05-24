За объекты благоустройства – 2024 проголосовали уже больше 600 тысяч уральцев

Добровольцы работают на территориях более 100 свердловских организаций Фото: Иван МАКЕЕВ

С 15 апреля 5,5 тысячи добровольцев помогли проголосовать 470 тысячам свердловчан из 689 тысяч голосовавших. Это около 70% голосов. Такой показатель оказался самым высоким в России.

– Важно, чтобы люди не только знали о проекте «Формирование комфортной среды», но и активно участвовали в его реализации, — сказал и.о. директора департамента молодёжной политики областного министерства образования и молодёжной политики Денис Протасов. – Поэтому наши волонтёры работали с людьми не только в общественных местах, но и на предприятиях. Эта практика продолжится до 31 мая.

Добровольцы работают на территориях более 100 свердловских организаций. Среди них — Белоярская атомная станция и Институт реакторных материалов в Заречном, Целлюлозно-бумажный комбинат в Новой Ляле, шахты Североуральского бокситового рудника, Уральская металлообрабатывающая компания в Туринске, Богдановичское ОАО «Огнеупоры» и многие другие.

По данным регионального минЖКХ, 39 из 55 муниципалитетов уже перешагнули минимальный порог в 25% от численности жителей старше 14 лет, чтобы получить финансирование на предстоящие работы в 2024 году.

Средние показатели – от 86% до 97% – у 10 городских округов.

В списке отстающих – ниже 75% — Верхняя Пышма (73,4%), Артинский ГО (71%), Алапаевск (60,5%) и Екатеринбург (35%).

Напомним, рейтинговое голосование за объекты благоустройства-2024 завершится 31 мая.

У каждого уральца старше 14 лет есть один голос. Проголосовать можно как с помощью волонтёров, так и самостоятельно на сайте 66.gorodsreda.ru либо на портале «Госуслуги» в разделе «Общественное голосование».