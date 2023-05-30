Дети на дороге: как уберечь школьников от беды

Новый «отдыхающий» режим касается в первую очередь детей, которые уходят на длительные каникулы Фото: Олег УКЛАДОВ

В городах Свердловской области лето наступило раньше срока. Уже в мае уральцы выехали на дороги на самокатах и велосипедах, открыли купальный сезон и стали больше времени проводить на улице. Новый «отдыхающий» режим касается в первую очередь детей, которые уходят на длительные каникулы.

О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма рассказали сотрудники управления Госавтоинспекции по Свердловской области.

ДЕТИ-ПАССАЖИРЫ

Начнем с цифр, которые, к сожалению, мало кого могут обрадовать, а вот посмотреть на детскую безопасность на дорогах с другой стороны вполне могут. На текущий момент с начала этого года в Свердловской области зарегистрировано 120 ДТП с участием детей. Один ребенок погиб. 126 детей получили травмы различной степени тяжести.

Страдают на дорогах чаще всего школьники среднего звена, то есть дети с 10 лет. В этом возрасте родители считают их самостоятельными, поэтому разрешают проводить на улице больше времени. Да и в секции они ходят без сопровождения взрослых, что увеличивает риск несчастных случаев на проезжей части или вблизи нее.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУУ И РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

До года:

- автомобильные люльки или переноски;

- максимальный вес до 13 кг;

- маркируются категорией 0 и 0+;

До 7 лет:

- автокресла категории 1,2 или 3 в зависимости от роста и веса ребенка;

- при фиксации кресла могут использоваться штатные ремни безопасности или система ISOFIX;

- безопасность ребенка должна обеспечиваться собственными мягкими ремнями, вмонтированными в конструкцию автокресла;

С 7 до 12 лет:

- в автомобиле легкого класса в передней части салона ребенок должен располагаться только в автокресле;

- размещение на заднем сиденье допустимо с установкой детского устройства или без него при условии использования обычных штатных ремней.

Детское кресло Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В большой опасности дети-пассажиры транспортных средств. «Да ладно, нам недалеко ехать, а ребенок устал», самое популярное оправдание родителей, которое слышат инспекторы ДПС во время рейдов. Многие из них пренебрегают безопасностью своих малышей и не пользуются бустерами или ремнями безопасности. А надо бы с наступлением летнего периода увеличивается число ДТП, участниками которых становятся именно дети и именно в салоне авто. Пикники, выезды на дачу количество выездов за пределы города увеличивается с начала «шашлычного» сезона.

В управлении Госавтоинспекции по Свердловской области уверены: в том, что в ДТП страдают дети, не пристегнутые ремнями безопасности или находящиеся не в бустере, виноваты сами взрослые и только. Да, ребенок может сам попросить: «Мам, пап, а где кресло?» Но родители должны понимать: ответственность за жизнь малыша лежит на их плечах. Во время внезапной остановки ребенок, зафиксированный в бустере, не получает травм.

КОПИЯ ВЗРОСЛЫХ И РОДИТЕЛЬСКИЕ ПАТРУЛИ

Дети-пешеходы копируют поведение родителей, старших сестер и братьев, учителей, когда видят, что о них заботятся и берегут их жизнь и любят. И доказывают эту любовь делом. Например, когда берут за руку и спокойно переводят через дорогу на зеленый сигнал светофора, а не на желтый мигающий и в спешке.

Дополнительным источником травматизма в последнее время становятся самокаты Фото: Иван Макеев

Если ребенок видит, что родители нарушают ПДД: позволяют себе переходить дорогу на запрещающий сигнал, когда совершают поездки на велосипедах и не спешиваются перед «зеброй», то и сам делает также.

Поэтому важно подавать правильный пример. В Свердловской области каждая школа реализует свои проекты по безопасности дорожного движения. Например, в МАО СОШ №92 в Екатеринбурге работают родительские патрули мамы и папы на протяжении трех лет дежурят на пешеходных переходах вблизи учреждения и контролируют соблюдение детьми ПДД. Школьники видят, что взрослые за них переживают и откладывают свои дела ради того, чтобы еще раз напомнить правила поведения на дороге.

Такая работа проводится во всех городах нашего региона в разных форматах. Во многих школах созданы ЮИДы отряды инспекторов движения. Юные старожилы безопасности ведут пропагандистскую работу среди сверстников, проводят практические занятия, готовят конкурсы плакатов, рисунков, организуют флешмобы. Таких отрядов в Свердловской области более 1000. В них состоит 10 000 школьников.

Дети, выбегающие на дороги, добавляют проблем автомобилистам Фото: Алексей ФОКИН (фото)

ДПС В ОНЛАЙНЕ

Хороший опыт, когда сотрудники Госавтоинспекции подключаются к школам в онлайн-режиме. Так они, рассказывая о правилах поведения на дорогах, охватывают большое количество не только детей, но и взрослых, которые, к сожалению, нередко сами забывают, как вести себя на проезжей части.

Водителям с наступлением школьных летних каникул рекомендуют быть более внимательными на дорогах и в местах, где могут быть дети. Это касается парков, дворов, территорий возле школ. Если вы видите ребенка притормозите. Поведение юных участников дорожного движения может быть непредсказуемо.

Напомним, что 1 июня в честь Международного дня защиты детей в городах Свердловской области запланированы мероприятия, в том числе и по профилактике ДТП с участием юных пешеходов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пока готовился этот материал, в Верхней Пышме 29 мая произошло ДТП, в результате которого погибла 9-летняя девочка-пешеход. Второклассница переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Водитель маршрутного автобуса при повороте направо на регулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущество в движении девочке-пешеходу.

Со слов очевидцев происшествия, девочка находилась одна, бежала к пешеходному переходу с мороженым и лимонадом, начала переходить проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, увидела движущийся автобус, попыталась уйти с проезжей части, но избежать наезда не удалось.

Мама погибшей девочки сообщила сотрудникам Госавтоинспекции, что девочка закончила второй класс, находилась на летних каникулах. Данный маршрут девочке хорошо знаком, девочка гуляет вблизи дома без сопровождения взрослых.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».