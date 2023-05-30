Сейчас в Свердловской области действует 23 пожара Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале 30 мая продолжается борьба с лесными пожарами. Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки, 29 мая, удалось ликвидировать 10 природных пожаров на общей площади 398 гектаров.

- Борьбу с огнем ведут более 770 человек, привлечено свыше 120 единиц спецтехники, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, бортом Бе-200 МЧС России на очаги пожаров были произведены 16 сбросов воды, авиацией РСЧС было сброшено 162 тонны воды.

Также в ликвидации природных возгораний был задействован пожарный поезд.

По данным на 8:00 30 мая в Свердловской области действует 23 пожара на общей площади 3,6 тысячи гектаров, из них 13 возгораний на общей площади 100 гектаров локализовано. Угрозы населенным пунктам нет.

Распространение огня удалось остановить в Екатеринбурге, Первоуральске, Сухом Логу, Махневском муниципальном образовании, Березовском и Тугулымском городских округах.

Напомним, в Свердловской области действует противопожарный режим. Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах.