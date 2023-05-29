«Лену увезли в Германию»: тагильчанка 13 лет ищет родную сестру, с которой ее разлучили при рождении

На фото Мария Гогичаева со своей семилетней дочкой. Фото: Мария Гогичаева

Марии Гогичаевой из Нижнего Тагила 31 год. Последние 13 лет она пытается найти своих кровных родственников.

Тагильчанку удочерили в двухлетнем возрасте. Большую часть жизни Мария не подозревала, что люди, которых она называла «мама» и «папа», на самом деле ей неродные, а когда узнала, то решила во что бы то ни стало найти биологических родителей. С тех пор Мария поднимает всевозможные архивы и по крупицам ищет зацепки.

УЗНАЛА ПРАВДУ В 20 ЛЕТ

Свои настоящие имя и дату рождения Мария узнала по чистой случайности. Всему виной один из родственников, который случайно проболтался.

- Помню, что папин брат случайно осекся, почти проговорился. Мне тогда было 20 лет, я всю жизнь считала себя Ксюшей. Думала, что я родилась в сентябре, а на самом деле 24 февраля! Я поняла, что от меня что-то скрывают. Но в итоге добилась ответов, - рассказала «КП-Екатеринбург» Мария Гогичаева.

Выяснилось, что при рождении от девочки отказались и до двух лет она жила в Доме малютки Нижнего Тагила.

- Я потеряла покой, жутко захотелось узнать про своих биологических родственников, кто они вообще такие, - отмечает Мария.

Тагильчанка пытается найти кровных родственников больше 10-ти лет. Фото: Мария Гогичаева

В тот момент у девушки вся жизнь перевернулась на 180 градусов. Изменилось отношение и к родителям, и к себе. Преодолев шок, Мария решилась на откровенный разговор с родителями.

- Я призналась, что узнала их тайну. Сказала, что в этом нет ничего страшного, наоборот, стала относиться к ним с совершенно другой стороны. Люди взяли чужого ребенка, вложили в него все, что возможно, - вспоминает Мария. - Где бы я была, если бы не они, как бы сложилась жизнь? Страшно подумать.

Желание приемной дочки родители поняли и приняли. Возражений или обид не было. Наоборот, мама с папой начали помогать в поисках биологических родителей.

«ВАША МАМА УМЕРЛА В 1998 ГОДУ»

Первым делом семья обратилась в Дом малютки. Но в администрации ответили коротко – «тайна усыновления».

- 10 лет мы ходили вокруг да около, нам не давали никакой информации. Ситуация сдвинулась с места лишь летом 2022 года. Я увидела в одной из групп Нижнего Тагила во «Вконтакте» пост о том, как американец нашел своих родственников в нашем городе. Этим занимался телеканал «ЛенТВ». Связалась с ними, чтобы понять, как быть в ситуации, когда информацию просто прячут, - рассказывает Мария Гогичаева.

Мария Гогичаева в детстве. Фото: Мария Гогичаева

После этого журналисты немного пообщались с представителями Дома малютки. Там согласились пойти навстречу. Мария терять времени не стала. Она написала письменный запрос с требованием предоставить ее личные данные. Также она приложила согласие приемной мамы. Приемный отец Марии к тому моменту уже скончался.

В Доме малютки ответ дали, но информации в нем было так мало, что Марию это запутало еще больше. В официальном ответе (документ есть в распоряжении редакции) указывалось лишь имя биологической мамы – Мирослава Гогичаева. Также из него следовало, что юридически отца у малютки не было.

- Прилагалась и медицинская выписка. В ней указывался адрес, откуда маму забрали в роддом. Это один из домов на улице Тимирязева. Я ходила на этот адрес, искала соседей. Оттуда узнала печальную правду: моя мама вела асоциальный образ жизни, а еще у нее есть дочь, которую потом забрали органы опеки, - рассказывает тагильчанка.

Архивное фото Марии. ФОто: мария Гогичаева

Соседей своей биологической матери девушка пыталась найти и через соцсети. Искала людей, которые могли быть знакомы с загадочной Мирославой. От одного из таких собеседников в ноябре 2022 года Марии пришло сообщение со следующим текстом: «Добрый день, ваша мама умерла в 1998 году».

- Мне удалось выяснить, что она каким-то образом получила в квартире ожоги, но за помощью к врачам не обратилась. Из-за этого начались осложнения, а следом и смерть, - говорит Мария.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИВЕЛО В ГЕРМАНИЮ

Никто из старых знакомых биологической мамы Марии не помнит, кем она работала. Уверенно они говорили лишь о том, что женщина часто выпивала.

- Как-то мне написала девушка. Рассказала, что дружила с дочкой моей мамы, они были ровесницы, девочку звали Леной. Пока мамы обеих девочек пили, те играли, а еще дружили и часто бывали друг у друга дома. Но потом Лену забрала опека, и больше ее никто не видел, - говорит Мария.

Мирослава жила в одной комнате со своей малолетней дочкой. Комната находилась в квартире на две семьи.

- Я разыскала соседа, который жил вместе с ними в этой квартире, он как ближайший человек к семье должен был что-то помнить. Он-то мне и сказал, что Лену удочерили и увезли в Германию, - вспоминает тагильчанка.

Мария всю жизнь жила в Нижнем Тагиле. Фото: Мария Гогичаева

Выйти на родную сестру у Марии Гогичаевой до сих пор так и не получается – нет ни одной зацепки. Расплывчатые воспоминания соседей на улице Тимирязева в Нижнем Тагиле путают еще больше. Мария даже разыскала еще одну семью Гогичаевых. У тагильчанки была надежда, что это могут быть ее родственники. Но этот след оказался ложным.

Сестре Марии предположительно 33 года. К сожалению, ни одной фотографии сестры у тагильчанки нет, лишь свои детские снимки.

Отчаявшись, Мария Гогичаева обратилась за помощью в «Комсомолку». Она надеется, что Елена увидит фотографии в статье и узнает в них родную сестру.

Больше всего на свете Мария мечтает обнять Лену, а еще познакомить со своей 7-летней дочкой. Немка с русскими корнями и не подозревает, что в другой стране у нее есть не только родная сестра, но и племянница.

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