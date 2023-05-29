Комфорт для отдыхающих: власть, бизнес и инвесторы готовы вкладываться в туристические объекты

Свердловская область входит в десятку самых популярных направлений внутреннего туризма. Пресс-служба УК «Баден Баден»

Развитие туризма в каждом из российских регионов становится одним из важнейших факторов социально-экономического развития страны в целом.

Президент Владимир Путин не раз отмечал, что туристическая отрасль в России – одна из самых перспективных. Глава государства держит на личном контроле все вопросы, связанные с формированием отечественной сферы гостеприимства и туризма.

- Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, чтобы наши граждане могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, познакомиться с нашими столичными городами, включая Москву и Петербург, другими культурными, историческими центрами России, с неповторимой природой нашей огромной страны, – отметил Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу «О развитии туризма в РФ».

По прогнозам Ассоциации туроператоров России, внутренний туризм в 2023 году может вырасти до 30% по сравнению с 2022 годом, а выездной туризм – снизиться до 25%. При этом, согласно прогнозу, более 50% туристов по России – это семьи с детьми.

В российских турагентствах уверены, что семейный отдых с пользой для здоровья и массой положительных эмоций можно провести и в родной стране. Отдых на родине имеет свои преимущества: не надо тратиться на дорогие авиаперелеты, заказывать загранпаспорта, визы и так далее. И в нашей стране есть туристические маршруты и направления, которые идеально подойдут для семейного отдыха в любое время года.

УРАЛЬСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Свердловская область входит в десятку самых популярных направлений внутреннего туризма.

Во многом это результат полноценного взаимодействия региональной, муниципальной власти и бизнеса. Органы власти нацелены помогать и создавать новую инфраструктуру, а также туристические маршруты.

Так, в прошлом году на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве при развитии перспективных туристических территорий региона с генеральным директором корпорации Туризм.РФ Сергеем Сухановым.

Среди первоочередных проектов – туристско-рекреационные кластеры «Гора Белая», «Большая Сысерть» и «Река Чусовая». Тогда губернатор подчеркнул, что сам любит отдыхать на Чусовой. Но для семейного отдыха важно повсеместно создавать соответствующую туристическую инфраструктуру, чтобы можно было «комфортно отдохнуть, переночевать и помыться».

В 2023 году наш регион вошел в тройку лидеров по количеству привлеченных финансовых мер поддержки туристического бизнеса, в том числе за счет грантов Ростуризма. Как отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, средства пойдут на строительство мест размещения туристов, оборудование пляжных зон, создание новых туристических локаций в Свердловской области и так далее.

Со своей стороны, туристическая сфера дает свой экономический эффект. Развивается малый и средний бизнес, появляются новые рабочие места, строятся и ремонтируются объекты и дороги, идет благоустройство, развивается сфера услуг и общественного питания и другое.

Свердловская область входит в десятку самых популярных направлений внутреннего туризма. Пресс-служба УК «Баден Баден»

СЫСЕРТЬ

Одним из мест силы свердловского гостеприимства становится туристический кластер «Большая Сысерть». Основной концепцией кластера занимается Управляющая компания туркластерами Свердловской области, в создании также задействованы Агентство развития Сысерти, местные и региональные власти. По их прогнозам, потенциальный турпоток в Сысерть может составить более 3,7 миллиона человек в год.

Город, окруженный великолепными сосновыми борами, расположен на берегу живописного пруда, образованного слиянием рек Сысерти и Черной. Сюда приезжают тысячи туристов из Свердловской области и соседних регионов. От Екатеринбурга – всего 40 км.

Здесь чудесная природа и масса исторических достопримечательностей, среди которых – чугунолитейный и железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских (объект 18 века), музей уральского писателя Павла Петровича Бажова, церковь Симеона и Анны, музей Сысертского завода, памятник павшим революционерам, погибшим морякам, Хозяйке медной горы, Краеведческий музей, природный парк «Бажовские места», гора Бессонова.

Среди интересных современных объектов – креативный кластер «На заводе», кольцевая 100-километровая велопешеходная тропа «Сысертская сотня» с маршрутом через 8 населенных пунктов, фермерские хозяйства и природные памятники. Привлекает туристов и прогулка по обновленному историческому центру города, набережной.

Глава Сысерти Дмитрий Нисковских подчеркнул, что кластер «Большая Сысерть» дает большие возможности для развития города и социально-экономического роста городского округа. Кластер за счет новых туристических возможностей объединит более 30 местных поселков и создаст новые точки притяжения туристов, отраслевую инфраструктуру, привлечет инвесторов.

НОМЕРНОЙ ФОНД

На старте формирования концепции кластера «Большая Сысерть», в 2019 году, студенты и ученые кафедры международной экономики и менеджмента Института экономики и управления УрФУ провели исследование «Развитие Сысертского района как туристического комплекса». Отправной точкой исследований стал чугунолитейный завод Турчаниновых-Соломирских. Сегодня помимо самого завода, как точки притяжения, на территории реализуется проект «Лето на Заводе», где проходят различные культурно-просветительские мероприятия, что привлекает сюда тысячи гостей, туристов.

При том, что город обладает огромным туристическим потенциалом, исследователи выявили, что наличие небольших гостиниц имеют ограниченный, недостаточный объем номерного фонда.

По мнению респондентов опроса, который провели исследователи, туристические базы на территории Сысертского городского округа также не удовлетворяют полностью запрос туристов на кратковременное проживание. Так, для молодых туристов нет современных и привлекательных летних вариантов размещения, например, глэмпингов или стильных креативных отелей. Респонденты отмечали, что на территории Сысертского городского округа есть несколько загородных клубов, но предлагаемый ими тип отдыха не всегда соответствует массовым запросам.

Создание кластера «Большая Сысерть», который предусматривает приход новых серьезных инвесторов, станет решением этой задачи. Есть инвесторы, которые готовы вложиться в развитие туристических и курортных объектов, строительство новых отелей для массового размещения туристов.

ИНВЕСТИЦИИ

Одним из таких инвесторов стала компания «Баден-Баден», которая реализует концепцию создания сети курортов на Урале для семейного и массового отдыха.

В Сысерти на территории бывшей фабрики (ул. Быкова, 11) инвестор планирует возвести новые отели и апартаменты, бассейны и игровые комплексы, термы и площадки для развлекательных мероприятий. Это станет новым объектом для культурного и оздоровительного отдыха гостей и жителей города любого возраста.

Новый курорт будет ориентирован, прежде всего, на семьи с детьми. Здесь будут организовываться детские развлечения и отдых для взрослых. Туристы, приезжающие в Сысерть, смогут не только наслаждаться всеми возможностями курорта, будь то бани, терминальные бассейны и СПА, но и отправиться на экскурсии в город, в турпоход по тропе «Уральская сотня», посетить объекты кластера «На заводе» и т.д. Это объединит единой концепцией многие вопросы организации отдыха и путешествий в городском округе, укрепит деловые связи между субъектами малого и среднего бизнеса и органами власти.

Еще один курорт сети планируется строить на горе Бессонова, в данный момент инвестор решает все рабочие вопросы.

Кроме того, жители Сысерти, Свердловской, Челябинской областей и других российских регионов сами получат шанс стать частными инвесторами, купив апартаменты в отелях новых курортов. По мнению экспертов, приобретая апартаменты на старте строительства, люди получают возможность не только отдыхать здесь в любое время года, но и сдавать их в аренду и получать стабильный пассивный доход.

Дальновидные и опытные инвесторы знают, что со временем рост популярности курортов, увеличение трафика гостей, а также количества и качества услуг несомненно сделают такую недвижимость более ценной.

ПОЛМИЛЛИАРДА НА ТУРИЗМ

Сфера гостеприимства объединяет бизнес, инвесторов и власть, становится важным элементом экономики и еще одним ценным источником доходов местных бюджетов. Строительство новой инфраструктуры меняет и качество жизни людей. Благодаря новым экономическим бонусам за счет туристического потока жители получают новые возможности, а сам город – развитие и привлекательность.

Как отметила директор департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, в 2023 году уральцы заявили 151 проект создания туристической инфраструктуры с привлечением грантов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На реализацию проектов из федерального бюджета Свердловская область получит в этом году 589,7 миллиона рублей.