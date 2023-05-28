Погорельцы из Сосьвы записали видеообращение Владимиру Путину

Видеообращение опубликовали во "Вконтакте". Фото: скриншот видео Татьяны Коркуновой

Жители поселка Сосьва, которые потеряли свои дома в жутком пожаре 25 апреля, обратились к президенту Владимиру Путину за помощью. Девять погорельцев свердловского поселка в видеообращении просят президента взять на личный контроль восстановление более ста домов, а также полностью уничтоженной лечебно-исправительной колонии.

- Дома то строят, то останавливают строительство. Никаких объяснений свыше мы не получаем. Обещано строительство домов по количеству проживающих, а сейчас строят дома площадью 42 квадратных метра на семью, - говорит на видео жительница Сосьвы Татьяна Коркунова.

Лечебно-исправительная колония сгорела полностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

По ее словам, в домах которые возводят для погорельцев одна жилая комната площадью 14 квадратных метров. Также возмущенные жители просят остановить выдачу сертификатов на покупку жилья. Они боятся, что погорельцы могут купить жилье в другом поселке, а Сосьва «просто умрет».

Претензии жителей прокомментировал руководитель рабочей группы по мониторингу ликвидации последствий пожаров на территории Северного управленческого округа Александр Вервейн. По его словам, с жителями Сосьвы, которые нуждаются в помощи, постоянно находятся на связи.

- Как и поручил губернатор, оказывается всемерная поддержка: от помощи в восстановлении документов и положенных по закону выплат до восстановления жилья. Это максимально адресная работа, в которой учитываются конкретные ситуации людей. А они очень разные. Параллельно со строительством домов помогаем людям оформить необходимые бумаги, - заявил Александр Вервейн.

Масштаб пожара в Сосьве Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, есть и те случаи, когда сгоревшие дома и участки не были оформлены.

- Здесь при поддержке прокуратуры разбираемся предметно, обращаемся в суд, чтобы жители получили основание для получения нового дома вместо утраченного. И такой подход будет применяться, пока все пострадавшие от пожара не получат помощь, - заключил руководитель рабочей группы.

17 мая президент Владимир Путин уже делал несколько поручений свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву касательно лесных пожаров. В их числе была и работа с погорельцами в Сосьве. Федеральному правительству и руководству Свердловской области Владимир Путин поручил обеспечить погорельцев из Сосьвы жильем до наступления холодов в регионе.

Очередной отопительный сезон люди должны встретить в новых квартирах. Отчитаться о выполнении поставленной задачи перед главой государства нужно до 1 сентября 2023 года.

Еще одно поручение - обеспечить строительство в Сосьве новых объектов капитального строительства, включая лечебного учреждения ФСИН России. Отчет по этому поручению – до 1 июля 2023 года.

Предполагается, что пожар в конце апреля возник по вине одной из лесопилок. По версии следствия, огонь перекинулся на дома из-за тлеющего на территории предприятия опила. Предполагаемый виновник, управляющий лесопилки, находится под стражей.