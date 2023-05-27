Двухлетний малыш, выпавший из окна многоэтажки в Березовском, скончался

Малыш опирался на москитную сетку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском, 27 мая, из окна пятиэтажного дома на улице Февральской выпал двухлетний мальчик. Его мама пришла с ним в гости к своей соседке. Как сообщали в областном главке полиции, трагедия произошла, когда взрослые пили чай, а дети играли в соседней комнате. Ребенок опирался на москитную сетку.

- К хозяйке квартиры забежал ее ребенок и, как мог, сказал страшную новость. По данному факту, силовики проводят проверочные мероприятия, по завершении которых будет принято обоснованное решение. Но, не дожидаясь его, уже сейчас можно сказать, что злополучные москитные сетки стали причиной десятков аналогичных случаев в Свердловской области, - сообщал глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

За жизнь мальчика, получившего серьезные травмы, боролись врачи реанимации местной больницы. Однако, через несколько часов малыш скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».

- В результате падения ребёнок получил травму, не совместимую с жизнью, после чего скончался в медучреждении, куда был доставлен после случившегося, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе областного СК.

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Сотрудники полиции напоминают родителям о необходимости тщательного присмотра за детьми в квартире с открытыми окнами. На стеклопакеты необходимо прикрепить решетки или использовать специальные замки. Они ограничат ребенку возможность распахнуть окно самостоятельно. Кроме того, от окон лучше всего отодвинуть предметы мебели, которые позволят ребенку добраться до подоконника.

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