Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге ограбили отделение «Россельхозбанка» на улице Чайковского, 56. Как сообщил официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых, налетчик был вооружен предметом, похожим на пистолет.

- Сыщикам уголовного розыска помощь оказывает служебно-розыскная собака породы немецкая овчарка по кличке Жасмин. Оперуполномоченные изъяли и сейчас тщательно анализируют съёмки с камер видеонаблюдения, а также ряд других важных вещдоков, - отметил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК «Разбой с применением огнестрельного оружия».

- Злоумышленник имеющий характерную примету - бороду, из предмета похожего на пистолет, выстрелы не производил. Раскрытие преступления взято на контроль руководством свердловского главка, - добавил Валерий Горелых.

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