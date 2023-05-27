Сейчас мальчик в реанимации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском двухлетний мальчик выпал из окна пятиэтажки на улице Февральской. По данным областного главка полиции, мама ребенка пришла к подруге выпить чаю, когда дети играли в соседней комнате. С различными травмами малыша госпитализировали в местную больницу. Сейчас он находится в реанимации. Известно, что мальчик оперался на москитную сетку.

- Мать мальчика пришла в гости к подруге, у которой также сын, ровесник Максима. Взрослые пили чай с тортом, а ребята играли в другой комнате. Неожиданно к хозяйке квартиры забежал ее ребенок и, как мог, сказал страшную новость. По данному факту силовики проводят проверочные мероприятия, по завершении которых будет принято обоснованное решение. Но, не дожидаясь его, уже сейчас можно сказать, что злополучные москитные сетки стали причиной десятков аналогичных случаев в Свердловской области, - рассказал пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

В Следственном комитете пока воздерживаются от комментариев.

Напомним, что 24 мая в Екатеринбурге мужчина избил 12-летнего мальчика. Павел Кокушкин набросился на ребенка, который дразнил его и коверкал фамилию. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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