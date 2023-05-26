«Продаем то, что осталось»: в салонах оптики Екатеринбурга предупредили о дефиците популярных контактных линз

Дефицит может возникнуть среди популярных брендов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 25 мая, россиян встревожила новость о возможном дефиците контактных линз. Дело в том, что американская компания Johnson & Johnson (J&J) предупредила партнеров в России о приостановке импорта контактных линз в страну. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу фармкомпании «Протек». В Минпромторге РФ успокаивают: другие страны прекращать поставки линз не планируют. Между тем в салонах оптики Екатеринбурга уже наблюдается дефицит контактных линз.

- Ситуация складывается таким образом, что салоны оптики продают только то, что осталось в самих магазинах. Отгрузок таких популярных линз, как Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes даже со складов в Екатеринбурге больше не происходит, специальное приложение для пользователей линз этого бренда не работает. Запрет на поставки со складов в магазины сейчас действует по всей стране, а не только в Екатеринбурге, - рассказали в крупной сети салонов оптики «КП-Екатеринбург».

Также по словам сотрудников, произошло подорожание буквально за сутки примерно на 30-40%. А на фоне тревожных новостей – ажиотаж. Как говорят в салоне, люди решили перестраховаться и успеть до того, как магазины опустеют.

В другом салоне оптики и вовсе говорят, что самых ходовых линз уже практически не осталось. Например, наибольшим спросом пользуются линзы с диоптриями «-2», которых в салоне осталось критически мало.

- «Однодневки» еще остались, а вот двухнедельные разбирают, причем мы продаем некоторым постоянным клиентам по две пары, разных диоптрий, это распространенное явление. Целых упаковок самых ходовых линз у нас крайне мало. Когда и как это разрешится, мы не знаем. По неофициальным слухам, производитель ушел насовсем, по крайней мере, очень надолго, - говорит сотрудник не сетевого салона оптики.

Впрочем, в тех же салонах уверены - без линз люди не останутся. Аналогичная ситуация с контактными линзами была ровно год назад, тогда с поставками наблюдались перебои. И клиенты искали альтернативные варианты.

Переходить на очки не придется: всегда найдутся альтернативы, говорят специалисты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако критическая ситуация сложилась далеко не во всех салонах оптики в Екатеринбурге. Сразу в двух точках, находящихся в одном из торговых центров в Пионерском поселке, покупателей успокоили: ни наплыва покупателей, ни дефицита пока нет. Правда, что будет, когда линзы все-таки закончатся, не знают: распоряжений никаких нет, как и официального объяснения причин приостановки поставок.

В одной сети и вовсе Acuvue не было задолго до новостей, но есть линзы британского производителя, к тому же в разы дешевле.

- Чтобы перейти на другого производителя, необходима консультация у врача, так как даже одинаковые по параметрам линзы от другой компании могут не подойти и вызвать дискомфорт, - рекомендуют в салоне.

В "Линзоматах" есть множество упаковок контактных линз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рядом с салонами оптики в торговых центрах стоят полные «линзоматы», в которых периодически люди покупают упаковки. На популярных маркетплейсах такие как «Яндекс.Маркет» или OZON линзы дефицитной марки также присутствуют.