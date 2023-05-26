Язык жестов: как легко запомнить сигналы регулировщика

Приоритет на дороге ― у регулировщика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудник Госавтоинспекции, регулирующий движение жестами, является главным на дороге. Водители и пешеходы в такой ситуации должны переключить внимание со светофоров, дорожных знаков и разметки именно на его действия.

Как не попасть в нелепую ситуацию и перестать бояться регулировщика, рассказали в управлении Госавтоинспекции по Свердловской области. Спойлер: вам больше не придется переживать, что после встречи с автоинспектором вы впадете в полное недоумение.

ПРИОРИТЕТ - У РЕГУЛИРОВЩИКА

Для начала важно запомнить: сотрудник Госавтоинспекции с жезлом в руках на дороге главный. Далее приоритетом является светофор, а после временные или постоянные знаки и разметка.

У регулировщика есть полномочия управлять движением автотранспорта с помощью жестов, описанных в ПДД п.6.10. Увидеть регулировщика несложно: форменная одежда с ярко-жёлтым жилетом или другая отличающая экипировка видна издалека.

Регулировщик отменяет действие сигналов светофора, знаков приоритета и требования любых дорожных знаков и разметки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, многие водители привыкли видеть в качестве регулировщика именно сотрудников Госавтоинспекции, но их главную роль на дороге могут взять, например, сотрудники военной автоинспекции или дорожных служб, а также дежурные ж/д переездов, работники подразделений транспортной безопасности на отдельных участках дорог.

На участках проведения ремонтов на трассах движение могут регулировать дорожные рабочие, вводя кратковременные ограничения на проезд транспорта, либо поочередно пропуская потоки транспорта встречных направлений. Люди разные, а правила одни.

Регулировщики используются в случаях, когда уже образовался дорожный затор или с целью его предотвращения Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВИДЫ ЖЕСТОВ РЕГУЛЯРОВЩИКА: НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ?

Всего положений рук у регулировщика четыре. Но даже в них водители путаются, потому что встречают на дорогах человека с жезлом далеко не каждый день. Для того, чтобы их правильно понимать, необходимо быть внимательными и следить за действиями инспектора. Для лучшей видимости сигналов регулировщик может применять жезл или диск с красным сигналом (световозвращателем).

Все жесты разделяют на три группы:

Предупреждающие. Предупреждают автомобилиста о смене жеста.

Разрешающие. Разрешают автомобилисту двигаться в определенном направлении.

Запрещающие. Запрещают движение в любом направлении.

Их должен знать каждый автомобилист. Это помогает избежать возникновения аварийных ситуаций.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЖЕСТЫ

Здесь единственный жест, который нужно запомнить инспектор смотрит в любую сторону, одна его рука прижата к туловищу, вторая поднята вверх. Сигнал говорит о том, что в ближайшее время регулировщик покажет другой жест. Все автомобили, которые выехали на перекресток, обязаны закончить маневр. Остальные участники дорожного движения обязаны остановиться у стоп-линии вне зависимости от места своего положения.

РАЗРЕШАЮЩИЕ ЖЕСТЫ

Разрешающих жестов регулировщика тоже немного три.

У инспектора руки опущены или вытянуты в стороны. Автомобилисты могут ехать с левого и правого бока в прямом направлении или направо. Одновременно могут начать движение пешеходы за спиной регулировщика или перед его лицом (им нужно уступить дорогу).

Правая рука регулировщика вытянута перед собой. Если она смотрит влево, можно ехать в любом направлении: прямо, налево, направо или сделать разворот. Пешеходам разрешено переходить через дорогу только за спиной инспектора.

Жезл направлен на автомобилиста. Разрешено движение строго направо.

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЖЕСТЫ

Существуют жесты, которые запрещают движение в любом направлении. Их два.

Положение регулировщика лицом или спиной к автомобилисту с разведенными в стороны руками или опущенными к туловищу.

Правая рука регулировщика направлена вперед, асам инспектор стоит к водителю спиной или правым боком.

НЕОБЫЧНЫЕ СИГНАЛЫ

В некоторых ситуациях регулировщики могут использовать необычные сигналы. Они не описаны в ПДД, но также направлены на безопасность на дорогах. Среди них вращательное движение жезлом, которое обозначает разрешение проезда. Также сотрудник Госавтоинспекции может привлечь внимание автомобилиста свистком, например, если при запрете движения водитель продолжил свой путь.

Сигналом свистка регулировщик может привлечь внимание водителя первого в потоке автомобиля, которые «проспал» разрешающий движение жест и теперь задерживает других водителей.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».