«Видят в разных городах»: что известно о таинственном исчезновении 36-летнего десантника из Екатеринбурга, пропавшего пять лет назад

Как и все десантники Екатеринбурга, 2 августа Сергей приходил к «Черному тюльпану». Фото: страница во «Вконтакте»

В Екатеринбурге почти пять лет назад - 13 июня 2018 года - таинственно исчез 36-летний Сергей Смирнов. С тех пор его безуспешно разыскивают полиция, родственники близкие и поисковые отряды. Рассказываем, что в настоящий момент известно о таинственном исчезновении бывшего десантника.

ТЕПЛЫЙ ЧАЙНИК И ГРЯЗНАЯ ТАРЕЛКА

Квартиру в переулке Базовом в Екатеринбурге Артем открыл своим ключом, который на всякий случай дал ему брат. Внутри, как всегда, прибрано и все вещи лежат на своих местах. Вот только одна грязная тарелка лежит в мойке. Как будто не успели помыть… И чайник еще не успел остыть…

Такой увидел квартиру Сергея Смирнова его брат Артем пять лет назад.

- Серег, ты дома? - спросил младший брат, но ему никто не ответил.

Артема попросила зайти к старшему брату обеспокоенная мама. Сергей не отвечал на звонки, а потом телефон и вовсе стал недоступен.

- У меня умер муж. Я жила в другом городе. Сережа не брал трубку и не перезванивал, - рассказала «КП-Екатеринбург» Галина Смирнова. – Еще 12 июня мы с ним разговаривали по телефону. Все было нормально. Сережа всегда сообщал, куда поедет. Мы всегда знали, где он, когда приедет.

После загадочного исчезновения сына мама сразу обратилась за помощью к сотрудникам полиции и волонтерам поискового отряда. Но никаких зацепок относительно того, куда мог исчезнуть Сергей, до сих пор нет.

- Раньше человек не пропадал, накануне разговаривал спокойно, ни с кем не ссорился. Но внезапно исчез, - рассказали в отряде «ЛизаАлерт».

Поисковики и полиция отсмотрели камеры видеонаблюдения, расположенные рядом с домом Сергея, но никаких зацепок это не дало – мужчина в их объектив не попадал. Найти свидетелей также не удалось.

ВИДЯТ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ

Надежду в родных Сергея вселяют сообщения от россиян, которые периодически сообщают о том, что видят похожего мужчину в разных городах страны.

- Показываем фото близким. Но они его не опознают. Где Сергей может быть, непонятно, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- У нас даже нет предположений, куда и зачем он мог уйти или уехать, - добавляет мама Сергея.

При этом знакомые пропавшего мужчины думают, что уралец мог уехать в другую страну и остаться там жить, никому не сообщим об этом.

- Последний раз он отдыхал где-то на островах. Наверное, в итоге туда и уехал жить, - рассказал «КП-Екатеринбург» Евгений Ермизин, бывший сослуживец пропавшего десантника.

СЛУЖИЛ В СПЕЦНАЗЕ ВДВ, УВЛЕКАЛСЯ СПОРТОМ

Сергей действительно часто бывал за границей. Но, по словам мамы, ездил он туда не отдыхать, а работать.

- Сережа окончил УПИ. Электромеханические машины. Работал девять лет инженером. Ездил все время в командировки. Был на стажировке в Америке, в Пенсильвании, - поделилась мама Сергея.

Пропавший мужчина занимался спортом. Фото: страница во «Вконтакте»

Также Галина Смирнова рассказала, что ее сын служил в ВДВ, в разведке спецназа. Среди его увлечений были спорт и рыбалка.

Знакомые и родные Сергея говорят, что вредных привычек он не имел.

- Он был здоров. Диагнозов таких, которые могли бы привести к потере памяти, не было, - отметили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Сергей пропал 13 июня 2018 года. Фото: «Лиза Аллерт»

Сейчас волонтеры и силовики продолжают поиски Сергея Смирнова. Ищет его и мама. Она оббивает пороги различных ведомств, которые могут помочь с поисками, и ищет сына своими силами. К сожалению, пока нет никакой информации, где бы он мог находиться.

«КП-Екатеринбург» запросила информацию в СК по Свердловской области. Там обещали предоставить комментарий позже.