Пожилая пара бросила кошку и улетела в Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово вновь бросили домашнего питомца. На сей раз пожилая пара безответственно поступила с кошкой-сфинксом. Пенсионеры из Нижнего Тагила приехали в Екатеринбург, чтобы улететь в Москву. Кошку намеревались перевезти в рюкзаке, но авиакомпания ожидаемо попросила для четвероногого питомца переноску.

Тогда пенсионеры не придумали ничего лучше, как улететь без кошки, бросив ее на произвол судьбы. К счастью, одна из сотрудниц аэропорта уже приютила бесшерстного.

- Пассажиры приняли решение продолжить свое путешествие и оставили кошку в здании аэровокзального комплекса. Домашнее животное приютила одна из сотрудниц организации, работающая на территории аэропорта, - сообщили в пресс-службе Кольцово. - Мы обращаемся ко всем пассажирам, путешествующим с животными - пожалуйста, перед полетом ознакомьтесь с правилами перевозки домашних животных, которые действуют в авиакомпании. Не делайте своих питомцев заложниками вашей неосведомленности.

Напомним, что в 2017 году пассажиры выбросили на мороз трехмесячного щенка. А до этого местная жительница выкинула болонку, которая в итоге замерзла насмерть.