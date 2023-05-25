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Общество25 мая 2023 12:35

Судебные приставы наложили арест на лофт фотографа Лошагина

Сам убийца утверждает, что уже продал пентхаус
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
За десять лет фотограф задолжал первой жене три миллиона

За десять лет фотограф задолжал первой жене три миллиона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы наложили арест на лофт фотографа Дмитрия Лошагина на улице Белинского в Екатеринбурге. Согласно базе должников ФССП, у осужденного за убийство жены уральца накопился долг в 2,96 миллиона рублей. Все это – невыплаченные алименты первой супруге Татьяне Лошагиной. Фотограф перестал платить после того, как оказался за решеткой. Сам Лошагин утверждает, что уже продал пентхаус.

- Это все длится у нас с 2015 года. Он не считает нужным платить алименты, не согласен с долгом. Еще несколько месяцев назад он говорил мне, что собирается продать лофт. Думаю, он еще не успел продать его. Очередные его уловки. Такой у него подход, - пояснила бывшая жена фотографа.

Долги Лошагина отмечены в базе ФССП

Долги Лошагина отмечены в базе ФССП

В свою очередь Дмитрий Лошагин отказался называть нового владельца лофта. А также умолчал о сумме, за которую продал роскошное двухэтажное помещение на 337 квадратных метров.

- Как я могу комментировать ситуацию о помещении, которое мне принадлежит?! Как давно продал? Коммерческая тайна. Я удивляюсь с ваших вопросов. Ведь вас вряд ли кто-то спрашивает, сколько денег у вас в кошельке или на счете, - заявил в разговоре с «КП-Екатеринбург» Дмитрий Лошагин.

Напомним, что Дмитрий Лошагин был осужден почти на 10 лет за убийство жены Юлии Прокопьевой. 23 августа 2022 года фотограф вышел из ИК-10 по УДО. Оказавшись на свободе, Лошагин вернулся к труду своей жизни и вновь зарабатывает фотосессиями.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ