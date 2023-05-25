За десять лет фотограф задолжал первой жене три миллиона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы наложили арест на лофт фотографа Дмитрия Лошагина на улице Белинского в Екатеринбурге. Согласно базе должников ФССП, у осужденного за убийство жены уральца накопился долг в 2,96 миллиона рублей. Все это – невыплаченные алименты первой супруге Татьяне Лошагиной. Фотограф перестал платить после того, как оказался за решеткой. Сам Лошагин утверждает, что уже продал пентхаус.

- Это все длится у нас с 2015 года. Он не считает нужным платить алименты, не согласен с долгом. Еще несколько месяцев назад он говорил мне, что собирается продать лофт. Думаю, он еще не успел продать его. Очередные его уловки. Такой у него подход, - пояснила бывшая жена фотографа.

Долги Лошагина отмечены в базе ФССП

В свою очередь Дмитрий Лошагин отказался называть нового владельца лофта. А также умолчал о сумме, за которую продал роскошное двухэтажное помещение на 337 квадратных метров.

- Как я могу комментировать ситуацию о помещении, которое мне принадлежит?! Как давно продал? Коммерческая тайна. Я удивляюсь с ваших вопросов. Ведь вас вряд ли кто-то спрашивает, сколько денег у вас в кошельке или на счете, - заявил в разговоре с «КП-Екатеринбург» Дмитрий Лошагин.

Напомним, что Дмитрий Лошагин был осужден почти на 10 лет за убийство жены Юлии Прокопьевой. 23 августа 2022 года фотограф вышел из ИК-10 по УДО. Оказавшись на свободе, Лошагин вернулся к труду своей жизни и вновь зарабатывает фотосессиями.