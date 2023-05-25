Туристка из Екатеринбурга упала со смотровой площадки в горах Дагестана во время селфи

Опустевшее в 2015 году село Гамсутль - популярное место среди туристов в Дагестане Фото: Андрей АБРАМОВ

Жительница Екатеринбурга серьезно пострадала в Дагестане. Как сообщают «КП-Ставрополь», девушка отправилась на экскурсию в знаменитое село Гамсутль, опустевший населенный пункт на горе в Гунибском районе. Когда она делала селфи на смотровой площадке, то сорвалась и упала в ущелье с 15-метровой высоты. Нормальных дорог, ведущих к руинам поселения, нет. Медикам и спасателям из МЧС пришлось добираться до пострадавшей по горным тропам.

- У девушки тяжелое состояние – черепно-мозговая травма и множество переломов, - сообщают в Министерстве здравоохранения Дагестана. - Одновременно проводятся лечебные процедуры и щадящая эвакуация до стационара.

Также, по предварительной информации, девушка находится без сознания и у нее есть подозрение на перелом основания черепа. Как сообщают очевидцы, в Гамсутль она пришла вместе с группой из 18 туристов. Увозить ее в больницу планируют с помощью вертолета санавиации.