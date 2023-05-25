На чем готовят шеф-повара у себя дома?

Фото: компания Polaris

Какой посудой и техникой пользуются шефы на собственных кухнях? Готовят ли они каждый день или выбирают доставку блюд на дом? Известные шеф-повара Виталий Истомин и Артем Лосев приняли участие в кулинарном баттле, а в заключительной его серии поделились, на чем они готовят у себя дома.

- Я стараюсь не готовить дома, но иногда приходится. Лучше иметь дома хорошую посуду. Например, набор посуды Polaris EasyKeep, состоящий из двух сковород и ковша. Они вставляются друг в друга, поэтому их удобно хранить. В комплекте одна съемная ручка. В посуде можно сразу запекать, варить и жарить. Сварил в ковше, снял ручку и поставил запекаться в духовку, – делится шеф-повар Артем Лосев.

Фото: компания Polaris

Участники баттла оценили гриль-пресс Polaris PGP 3003 Optimal Temp. Благодаря технологии Optimal Temp гриль автоматически определяет толщину продукта. Одно нажатие кнопки – и вас ждет идеальная прожарка мяса, рыбы или овощей.

- В гриле есть шесть автоматических режимов, в том числе для обжаривания котлеты. Через нескольких минут будет готова зажаристая, нежная и мягкая котлета. Затем положите ее между ломтями хлеба, добавьте овощей и зелени и готовьте блюдо на режиме «сэндвич», – советует шеф-повар Виталий Истомин.

Готовить, как шеф, стало еще проще, ведь в гриле предусмотрена возможность прожарки в четырех степенях: Rare, Med rare, Medium, Well done. Если вы решили получить свой стейк средней прожарки, то он точно будет таким. Прибор работает в трех режимах: «Гриль», «Мини-печь» и «Барбекю» – его можно использовать как в открытом состоянии, так и в закрытом. С таким расширенным функционалом появляется большой простор для действий.

Гриль-пресс обладает понятным сенсорным управлением с датчиком толщины продукта. Вы можете положить для жарки спаржу или рыбные стейки – гриль считает все параметры и поможет приготовить каждое блюдо действительно хорошо. Высокоточный контроль температуры обеих панелей обеспечит по-настоящему хороший результат. Плавная регулировка температуры позволит контролировать процесс приготовления.

Фото: компания Polaris

- Гриль можно развернуть на 180 – на разных панелях можно готовить разные продукты. При этом на каждой части температура может выставляться индивидуально. Это очень удобно, если вы обжариваете, например, рыбу и мясо. В этом случае вкусы не смешиваются, – отмечает шеф-повар Артем Лосев.

Размер панелей – 34*18 см, что соответствует необходимой площади для приготовления блюда на целую компанию. Гостям не придется ждать, когда будет готова вторая порция. Панели созданы с антипригарным двухслойным покрытием и легко снимаются одним нажатием кнопки. Кстати, овощи на гриле можно сдобрить оливковым маслом, ведь рабочие поверхности имеют каналы для стекания жира в поддон. Важно, что сами панели можно мыть в посудомоечной машине, так что пользователь не ограничен в своих экспериментах.

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