В японском саду, который радовал глаз на площади 1905 года минувшим летом, теперь гуляют школьники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим летом на площади 1905 года прошел фестиваль «Атмофест». Несколько ландшафтных дизайнеров разбили на месте, где обычно паркуются машины, декоративные сады. После завершения фестиваля все сады переехали на территории детских учреждений в разных районах города. Сегодня, 24 мая, в мэрии показали, как прижились растения.

70 РАСТЕНИЙ НА ТРЕХ СОТКАХ

Здесь разместился сад «Возвращая природе». Его перенесли на площадку школы-интерната №10 на улице Краснофлотцев

Сад в школе-интернате №10 на улице Краснофлотцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Здесь посажены те же растения, которые были на площади 1905 года в прошлом году, - объясняет ландшафтный дизайнер Елизавета Шурова. – Высажено около 70 растений на трех сотках. Много многолетников, которые только-только поднимаются.

Одно из преимуществ сада – пруд и сочетание световой и теневой стороны. В учебном заведении отметили, что в дальнейшем дизайнера к уходу за садом привлекать уже не будут – займутся им самостоятельно. Теперь воспитанники интерната смогут на примере сада познакомиться с тем, как можно озеленять город.

Этот водоем полюбили птицы. А голуби и вороны так вообще из-за него готовы драться Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В интернате с советских времен сохранились оранжереи, в которых деток обучали, как специалистов по озеленению, - объясняет ландшафтный дизайнер. - Все хотят жить в городе-саде, но никто не думает, кто этот город сад построит. Мы рады и горды, что наш сад попал в такие прекрасные руки.

УГОЛОК ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЛУНАЧАРСКОГО

Одна из звезд прошлого «Атмофеста», японский сад «Оазис – О, Азия!», переехал в Гимназию №8 на улице Луначарского. При этом теперь он доступен не только учащимся, но и местным жителям. Из-за этого, правда, на площадке стал появляться мусор.

Вход в японский сад на территории школы. Тут планируют сделать калитку и поставить скамейки для созерцания Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы с администрацией лицея хотим организовать здесь калитку, чтобы сад прикрыть, поставить лавочки. Любоваться им можно будет, а зайти внутрь – только с экскурсией, - рассказала ландшафтный дизайнер Екатерина Пушкина.

Главный принцип японского сада - никаких излишеств Фото: Алексей БУЛАТОВ

В саду не так много цветов и растений. Как объясняет автор, в этом его суть – нет ничего излишнего. Зато имеется фонтан.

ВОРОНЫ И ГОЛУБИ НЕ ПОДЕЛИЛИ САД

Третья площадка, где обживается сад с «Атмофеста» находится на улице Татищева. Он украсил территорию Екатеринбургской школы №1.

Маленькая площадка для отдыха Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Полив у нас тут регулярный. Все прижилось, - рассказала директор школы Ольга Плетенецкая. - Появился маленький бассейн. Голуби прилетают к нему пить воду. К сожалению, вороны тоже и у них тут такие драмы случаются – бедные голуби страдают. Зимой у нас здесь стояла елка с подсветкой на батарейках. Это место стало очень притягательно. Есть мальчик у нас. Он когда с мамой выходит из школы, обязательно садится на скамейку и мама его фотографирует. Это у них такой обряд.

За садами теперь ухаживают сами сотрудники школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году «Атмофест» пройдет с 12 по 19 августа. Как объяснили организаторы, конкурса разных садов, как в прошлый раз, не будет. Весь сад на площади 1905 года построит одна компания - та, которая выиграет тендер.

- В этом году сад будет организован по принципу Ледового городка, - объясняет директор фестиваля Юлия Сорокина. – На самом фестивале будет много активностей для посетителей. Ожидается примерно 200 разных образовательных мероприятий – лекций и мастер-классов. Каждый час будет что-то новое.