В текущем году на территории Свердловской области зарегистрировано 271 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В управлении Госавтоинспекции по Свердловской области рассказали о самых распространённых нарушениях ПДД, жертвами, а иногда и виновниками которых стали пешеходы. Как и водителям автомобилей, и пешеходам оставаться в безопасности на дороге в материале «КП-Екатеринбург».

В НАУШНИКАХ, КАПЮШОНЕ И В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ

Сначала статистика: по данным управления Госавтоинспекции по Свердловской области, в текущем году на территории Свердловской области зарегистрировано 271 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Речь идёт именно про наезды на пеших участников дорожного движения. В них 19 человек погибли и ещё 262 получили травмы различной степени тяжести.

Если говорить конкретно про «зебру», то здесь произошло больше сотни Фото: Алексей БУЛАТОВ

САМИ ПЕШЕХОДЫ СПРОВОЦИРОВАЛИ БОЛЬШЕ СОТНИ ДТП

Если говорить конкретно про «зебру», то здесь произошло больше сотни (101) ДТП. Возникает два вопроса: кто и почему невнимательно выполняет обязанности на дороге?

- Самое распространённое нарушение, которое допускают пешеходы и которое становится причиной ДТП, это переход проезжей части в неустановленном месте. Зачастую даже в местах, где в зоне видимости находится безопасный пешеходный переход регулируемый или нерегулируемый, говорят в управлении Госавтоинспекции по Свердловской области. Также среди частых нарушений переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора.

Есть удивительные случаи, когда пешеходы находятся на проезжей части без цели перехода. Казалось бы, что там делать? Чаще это люди в нетрезвом состоянии, и им ответ на этот вопрос, к сожалению, не нужен. Бывает, что водители сами становятся жертвами ДТП, например, когда машина сломалась, и они решили выйти там, где «встряли». Естественно, переходя дорогу не по правилам, или просто небезопасно находясь возле своего сломанного автомобиля.

- Что уж говорить, если пешеходы пренебрегают не только требованиями правил дорожного движения, но и элементарными требованиями собственной безопасности, комментируют в управлении Госавтоинспекции по Свердловской области. Пешеходы переходят дорогу, уткнувшись в телефон, в наушниках, в капюшонах, а в тёмное время суток даже не думают о том, что водитель может их просто не заметить без световозвращающих элементов.

Есть удивительные случаи, когда пешеходы находятся на проезжей части без цели перехода Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДОВ

Если исходить из общего числа ДТП с участием пешеходов, то реже в опасные для жизни ситуации на дороге попадают дети. Однако проблемой остаются пожилые люди, которые, желая сократить расстояние в силу своего здоровья и физических сил, переходят проезжую часть в неположенном месте.

Бывает, что водители хотят помочь таким нерадивым пешеходам, но в этом случае нужно оценивать безопасность своего благородного поступка. Если вы остановитесь, не въедет ли в вас двигающая машина сзади? Не поедет ли во встречном направлении транспорт? В остальных случаях можно и нужно помогать, хоть это и не прописано в ПДД. Например, вместе перейти дорогу, но обязательно в разрешенном месте. Так будет безопаснее.

Ещё одна негласная обязанность пешеходов быть внимательным на дороге. Если каждый участник дорожного движения будет задумываться о своей безопасности, о безопасности окружающих людей, то ДТП будет значительно меньше.

Обязанности пешеходов

1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или по пешеходным дорожкам, обочинам.

2. Пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, соблюдая сигналы светофора или регулировщика.

3. Выйдя на проезжую часть, не должны задерживаться или останавливаться.

4. Пешеходы обязаны пропускать транспортные средства с включённым проблесковым маячком и звуковым сигналом.

5. Ожидать транспортное средство только на посадочных площадках, тротуарах или обочинах.

ГЛАЗА В ГЛАЗА

С наступлением теплого времени года на улицах больше времени стали проводить дети. Чтобы избежать опасных ситуаций, ребёнка можно учить устанавливать визуальный контакт с водителями. Так он привлечёт к себе внимание и обозначит, что собирается переходить дорогу.

Водителям же при подъезде к перекрёстку, к пешеходному переходу нужно в первую очередь соблюдать скоростной режим и ориентироваться на знаки дорожного движения. При повороте направо, налево смотреть по сторонам.

- На занятиях мы учим детей не перебегать дорогу, а переходить её быстрым шагом, потому что когда ребёнок бежит, он теряет наблюдательность за ситуацией вокруг, дополняют в управлении Госавтоинспекции по Свердловской области. Родителей просим, чтобы они учили детей наблюдать за ситуацией на дорогах, акцентировали внимание детей на конкретных дорожных ситуациях – выезжающий из двора автомобиль, поворачивающий автомобиль, который движется по второму ряду (водитель может не остановиться, даже видя стоящий автомобиль в соседнем ряду перед пешеходным переходом).

ТКАНИ, СПАСАЮЩИЕ ЖИЗНЬ

Световозвращающие элементы нужно использовать не только юным участникам движения, но и взрослым. В тёмное время суток на дороге не видно никого будь ты двухметровый мужчина или невысокий второклассник. Это несложно прикрепить на сумку, рюкзак, куртку специальные нашивки, повесить брелоки, которые в невероятном множестве есть в продаже.

Спортивная и детская верхняя одежда сегодня практически вся выпускается с такими элементами, которые светятся в свете фар автомобилей, чем делают пешехода заметнее на дороге. А для детских рюкзаков уже давно существует определенный ГОСТ, по которому они выпускаются только со световозвращающими элементами.

Если исходить из общего числа ДТП с участием пешеходов, то реже в опасные для жизни ситуации на дороге попадают дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два важных «А если?»

Не успел перейти дорогу

Некоторые перекрёстки приходится практически перебегать, чтобы уложиться в секунды, пока мигает зелёный человечек. А если же идти нормальным шагом, то есть риск остаться на середине дороги. Что в этом случае нужно делать пешеходу?

Надо рассчитывать время перехода дороги, а если вы всё же не успели дойти до тротуара, установите визуальный контакт с водителем, чтобы он видел, что вы заканчиваете переход дороги.

Согласно статье 14 ПДД, на регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части или трамвайных путей. Согласно этому правилу, закончить переход дороги уже на красный свет человек всё же может. Но речь идёт исключительно о ситуации, когда путь почти пройден, а не о желании полностью перебежать дорогу на последних секундах зелёного сигнала.

Участники дорожного движения вправе участвовать в организации движения на городских улицах. Они могут написать обращение

Позже можно написать письменное обращение к собственнику дороги с просьбой увеличить длительность временного интервала. Все полномочия по организации дорожного движения, в том числе настройка работы светофорных объектов, возложены на владельцев дорог.

ЕСЛИ ВЫШЕЛ ИЗ ТРАМВАЯ

В крупных городах нашего региона есть трамвайные остановки, расположенные посередине проезжей части. В таком случае водители, видя останавливающийся на остановке трамвай, должны остановиться и дождаться, пока все пассажиры дойдут до тротуара или до трамвая, осуществляя посадку.

Если речь идет об автобусе, то пассажирам нужно переходить дорогу только тогда, когда автобус отъехал от остановки, потому что транспорт, который стоит на остановке, закрывают обзор, и есть опасность, что из-за этого автобуса может выехать другое транспортное средство. Соответственно, переходить дорогу только нужно только по ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ, РАСПОЛОЖЕННОМУ РЯДОМ С ОСТАНОВКОЙ.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».