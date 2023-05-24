В Свердловской области действует 24 лесных пожара Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале 24 мая продолжается борьба с лесными пожарами. Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки, 23 мая, удалось ликвидировать 13 лесных пожаров.

Это возгорания в Режевском, Березовском, Серовском, Новолялинском и Артемовском городских округах.

- Борьбу с природными пожарами в Свердловской области ведут более 900 специалистов, - рассказали в департаменте информполитики региона. - В тушении огня задействовано около 150 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также авиация.

По данным МЧС, в тушении пожаров были задействованы два борта МЧС России и два борта авиации РСЧС, которые сделали 50 сбросов воды общим объемом 249 тонн.

На 09:00 24 мая в Свердловской области действует 24 лесных пожара на общей площади 3,6 тысячи гектаров. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты нет.

Сейчас 16 возгораний на площади 2 тысячи гектаров локализованы, в том числе в Екатеринбурге, Березовском, Режевском и Полевском городских округах.

Напомним, в Свердловской области действует противопожарный режим. Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах.

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