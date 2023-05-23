В Новоуральске тату-мастера задержали по подозрению в обмане пенсионеров

Молодого человека подозревают в серии мошенничеств Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Новоуральске полиция задержала курьера, который помогал телефонным мошенникам обманывать пенсионеров. Схема, по которой они работали, известна давно. Злоумышленники звонили пожилым людям и говорили, что их родственник стал виновником серьезной аварии. После этого неизвестные предлагали «решить вопрос» за солидную сумму. За деньгами к запутавшемуся перепуганному пенсионеру и приходил уже курьер.

- На этот раз в сети сыщиков угодил ранее трижды судимый за кражи 29-летний любитель чужих денег из Нижнего Тагила, - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – Его тело больше напоминает картинную галерею. Начиная от лба и далее оно все в татуировках.

Оказалось, раньше задержанный работал тату-мастером. Но потом поток клиентов почему-то иссяк и он откликнулся на предложение поработать курьером у мошенников. Наниматели обещали ему до 5 тысяч рублей в день за это.

Ранее молодой человек работал тату-мастером Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- Деньги я переводил к себе на карту и с нее переводил на другую карту, - объяснил полиции задержанный. - Я не знаю почему так делал. Вроде бы честный человек, просто вот так, как торнадо каким-то забросило в петлю лжи.

Молодой человек подозревается в целой серии обманов пенсионеров в Нижнем Тагиле, Новоуральске и других городах. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» (ч.3, ст.159 УК РФ). Тату-мастера поместили в СИЗО. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Добавим, что попался он, когда забирал деньги у 87-летней женщины. Мошенники убедили женщину, что ее дочь сбила человека. Урегулировать дорожный конфликт они предложили за полмиллиона рублей.

- Позвонил человек, сказал собирать пакет с простынкой, наволочкой, полотенцем и тапочки, - рассказала пострадавшая женщина. - Я спрашиваю, а сало не надо? Он говорит не надо. В полотенце, говорит, положите деньги на дно пакета.

Ранее задержанный уже трижды был судим Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Этот пакет потом пришел забирать курьер. Вскоре его задержали.

- Сама потерпевшая и ее дочь выразили слова искренней благодарности в адрес сотрудников ОВД за помощь в трудную минуту, пообещав, что больше финансировать бизнес мошенников не будут ни под каким предлогом, - добавляет Валерий Горелых. - Если кто-то из граждан, ранее ставших жертвами мошенников, опознал своего обидчика, просьба обратиться в органы внутренних дел по месту жительства.

В конце апреля в Екатеринбурге задержали другого курьера, работавшего на мошенников. Парень, которому 20 лет, подозревается в 25 эпизодах мошенничества. Сотрудников полиции он уверял, что криминальным бизнесом занялся после того, как некие мошенники похожим образом обманули его бабушку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курьер из Екатеринбурга начал работать на мошенников, после того, как те обманули его бабушку

Он забрал деньги у 25 пенсионеров (Подробнее)