Проститься с девятиклассницей пришли учителя и друзья Фото: читатель «КП»

В Туринской Слободе простились с 15-летней ученицей коррекционной школы. Вика (имя изменено. – Прим. ред.) пропала вечером 20 мая, когда ушла из дома вместе с синим рюкзаком. Через два дня ее труп обнаружили в реке Тура водолазы. По одной из версий, девочка свела счеты с жизнью. Среди местных жителей ходит слух, что суицид хотела совершить также близкая знакомая Вики. Но девочка испугалась, когда увидела мертвую подругу. И вернулась домой, не сказав родителям о случившемся.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», девочку похоронили на местном кладбище.

- Братья и сестры рыдали вместе с мамой. На похороны приехали учителя коррекционной школы, трое одноклассников девочки. Были также органы опеки. Семья многодетная, на хорошем счету – все их знают. Вторая девочка вернулась к занятиям, с ней все хорошо. Вроде как испугалась и поэтому осталась в живых, - рассказала «КП-Екатеринбург» читательница.

Велика вероятность, что Следственный комитет возбудит уголовное дело по статье 110 УК «Доведение до самоубийства» для выяснения подробностей случившегося.

- Туринским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области устанавливаются все обстоятельства данного происшествия, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области. Ранее знакомые семьи рассказали, что Вику перевели в коррекционный класс из-за проблем с успеваемостью.