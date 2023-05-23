Дома на оптике: в 2022 году «Ростелеком» подключил к интернету более 10 000 квартир в новостройках Екатеринбурга

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

За 2022 год компания «Ростелеком» подключила к интернету 10 050 квартир в новостройках Екатеринбурга. Провайдер продолжает обеспечивать жителей уральской столицы доступом в Сеть.

В жилом комплексе «Атмосфера» компания уже завершает строительство оптических линий связи. В новостройке «Ростелеком» создает инфраструктуру на этапе возведения объекта. Благодаря этому пользователи, которые захотят подключиться к провайдеру, смогут стать абонентами в кратчайшие сроки. Не будет необходимости проводить работы на лестничных площадках и в отремонтированных квартирах после заселения жильцов.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»:

- Наша компания продолжает масштабное подключение к интернету новых жилых зданий в Екатеринбурге. Организация сети для предоставления домашнего интернета – это трудоемкий процесс, в котором задействованы каждую минуту не только десятки или даже сотни специалистов. Для того, чтобы жители уральской столицы могли пользоваться передовыми цифровыми услугами, в 2022 году специалисты "Ростелекома" построили более 64 километров линий связи. В 2023-ем планируется подключить к интернету еще более 100 новостроек.

После завершения строительства магистралей к абонентам приходят инсталляторы. Один из них – Павел Парманов. В компании специалист трудится три месяца. За это время Павел организовал подключение к интернету уже для более 80 человек.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Павел Парманов, инсталлятор «Ростелекома»:

- Профессия инсталлятора – это не офисная работа. На ней находишься в постоянном движении, и это здорово. Обязанностей у нас много: монтаж кабеля, сварка оптики, подключение и настройка абонентского оборудования. От качества работы зависит комфорт тысяч людей. Ведь высокоскоростной интернет нужен для общения с родными и близкими, покупок в интернет-магазинах, записи на прием к врачу и других повседневных дел, без которых горожане уже не могут представить свою жизнь.