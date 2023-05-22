Два года назад девочку перевели в закрытое учреждение из-за плохих оценок Фото: читатель «КП»

В коррекционной школе подтвердили смерть 15-летней Вики (имя изменено. – Прим. ред.), тело которой нашли утром 22 мая в Туринской Слободе. Ученица девятого класса пропала 20 мая вечером, когда ушла гулять вместе с подругой. По словам местных жителей, девочки попытались свести счеты с жизнью. Но выжившая школьница вернулась домой и не сообщила о трагедии взрослым.

Родители Вики попросили о помощи местных жителей. Ранее один из участников поисков заявил, что девочку искали семь человек.

- Ее перевели в коррекционную школу в восьмом классе. Все из-за плохих оценок. Но потом она стала учиться хорошо, была едва ли не отличницей. Хотела выучиться на повара, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас в случившемся разбираются следователи.

- Туринским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области устанавливаются все обстоятельства данного происшествия, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что в Верхней Пышме обнаружили тела супругов из Екатеринбурга. Позже стало известно, что Наталью и ее мужа преследовали. А сама пара часто скрывалась от неизвестных.