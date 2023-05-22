«Огонь мог уйти в лес»: в Серове сотрудник МЧС задержал женщину, которая устроила поджог в гаражах

Пожар случился в гаражах в Серове. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Свердловской области сотрудник МЧС поймал женщину, подозреваемую в поджоге. Как сообщают в пресс-службе, случай произошел в Серове 18 мая. Сотрудником шестого пожарно-спасательного отряда, который обратил внимание на местную жительницу, оказался Роман Кутявин.

- Мы с женой ехали в гараж забрать вещи. В этот момент я обратил внимание на человека, который шел в сторону гаражей. Я зашел в гараж и тут же забегает жена и говорит, что за гаражами пожар. Тут же я позвонил в пожарную часть и пошёл искать поджигателя, - рассказал Роман Кутявин, передает МЧС.

За небольшое количество времени огонь охватил достаточно большую площадь. За гаражами полыхал мусор, загорелся сухостой, из-за чего создалась угроза распространения огня на лес. Поджигателя в этот момент рядом уже не было.

Роман Кутявин добежал до автосервиса, который находился неподалеку, и спросил у сотрудников видели ли они кого-нибудь. Работники рассказали, что только что мимо прошла женщина, указав в какую сторону она направилась.

Спасатель МЧС догнал женщину, которая не успела уйти от гаражей слишком далеко, после чего сразу же вызвал полицию. Сотрудники МВД устанавливают действительно ли женщина подожгла местность.

По завершению проверки руководство Главного управления МЧС России рассмотрит вопрос о поощрении Романа Кутявина.

Это уже не первый подобный случай. Ранее пожарные задержали поджигателя неподалеку от поселка Тюльгаш под Нижними Сергами.

Борьба с пожарами в области ведется с конца апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что борьба с пожарами в Свердловской области началась еще в конце апреля, когда в поселке Сосьва на севере региона огонь уничтожил более сотни домов. В начале мая природные пожары охватили более 33 тысяч гектаров. Наиболее сильные очаги фиксировались под Асбестом, в Режевском городском округе, под Березовским и ряде других районов.

Позднее стало известно, что две трети всех лесных пожаров появились по вине поджигателей. Согласно документам Минприроды, в лесах были зафиксированы факты возможного поджога. Такие же выводы были сделаны и на заседании Гордумы. Об этом заявлял заместитель начальника отдела профилактической работы Екатеринбурга ГУ МЧС по Свердловской области Павел Пенягин.

В настоящий момент ситуация с пожарами в регионе стабилизируется. По итогам 21 мая, спасателям и специалистам удалось ликвидировать 19 природных пожаров, большая часть из которых – крупные возгорания. Всего в области огнем 21 мая было охвачено3,4 тысячи гектаров.

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