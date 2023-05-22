Всероссийский Форум юных дарований «ArtНавигатор» собрал в Екатеринбурге более 100 одарённых детей со всей России

Фото: УГМК

Всероссийский Форум юных дарований «ArtНавигатор» завершился в Екатеринбурге. Участниками Форума стали более 100 детей 10-16 лет из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Владимирской, Кемеровской, Пензенской, Ульяновской областей, республик Башкортостан и Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга. Все ребята прошли конкурсный отбор и победили в одной из номинаций: эстрадный вокал, хореография, ИЗО и журналистика.

Фото: УГМК

- Два дня дети провели с экспертами по четырём направлениям в полном погружении в свой вид творчества. Результат интенсивной, успешной работы показали на гала-концерте в последний день Форума, – отметила Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». – Домой они увезли не только награды, положительные эмоции, но и знания.

Фото: УГМК

С участниками Форума работали именитые и опытные наставники. Победители в номинации «изобразительное искусство» осваивали объёмное моделирование и изучали архитектурный подход к художественному творчеству под руководством Инны и Валерия Салиховых, основателей и наставников московской студии архитектуры и дизайна «ФА-САД».

Вокалисты погрузились в музыкальное искусство под руководством Елены Солдатовой, певицы, композитора, педагога высшей квалификационной категории по вокалу и худрука студии «МегаСаунд» Московского Дворца Пионеров.

Фото: УГМК

- Мы занимались постановкой номера на мелодию гимна Форума, которую написала Элеонора Калашникова, – поделилась Елена Валентиновна. – Это новый ритм, новый стиль, было очень здорово и очень трудно. Каждый ребёнок сделал движение вперёд.

Начинающие журналисты прошли творческий нетворкинг при участии Свердловского творческого союза журналистов. В первый день мероприятия юнкоры обогатились знаниями о том, как бороться с фейками, вести репортажи и продвигать телеграм-канал. Благодаря этому ко второму дню мероприятия собственное СМИ Форума уже работало в режиме «взрослого» новостного агентства.

Фото: УГМК

Участники и солисты хореографических коллективов познакомились с Ильшатом Шабаевым. Танцовщик, хореограф, победитель шоу «Танцы на ТНТ», победитель шоу «Звезда танцпола» на телеканале MTV, актёр, артист мюзиклов поставил для ребят номер на мелодию гимна Форума «ArtНавигатор». По словам наставника, эти два дня были насыщенными и сложными. Для многих финалистов, которые танцуют в народном стиле или в классической хореографии, лексика была незнакомой. По мнению Ильшата, всем подопечным удалось заложить основу для позитивных изменений.

Фото: УГМК

Организаторы уверены: каждый участник Форума расширил творческие горизонты, обрёл новые навыки и цели.