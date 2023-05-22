Благотворители передали помощь 500 семьям, потерявшим жилье из-за пожаров в Свердловской области

Благотворители отмечают, что объем помощи превысил 50 тонн Фото: Фонд святой Екатерины

Уже больше месяца в Свердловской области горят леса и поля. В одной лишь Сосьве сильный пожар оставил без крыши над головой около 600 человек. Региональные власти уже начали возводить для них жилые дома. Не остаются в стороне и благотворители. Так, Фонд святой Екатерины передал помощь 500 семьям, которые лишились домов из-за пожаров. Речь идет не только о жителях Сосьвы, но и о семьях из Таежного, Неустроево, Осинцевского и Байкалово.

- Сегодня жители поселка Сосьва, чьи дома были уничтожены пожаром, получают новые холодильники и стиральные машины, - уточняют сотрудники фонда. - Всего за это время фондом передано 205 холодильников, 205 стиральных машин, продукты питания, питьевая вода, строительный и садовый инвентарь, средства гигиены, раскладушки и постельные принадлежности, электрические плитки, медикаменты, в том числе питание для диабетиков и многое другое.

Помощь получают семьи из Свердловской области, оставшиеся из-за пожаров без жилья Фото: Фонд святой Екатерины

Объем помощи превысил 50 тонн. Ранее сотрудники фонда направляли погорельцам из поселков Сосьва и Таежный машины с продуктами и питьевой водой.

- Впоследствии работа по помощи погорельцам велась совместно с министерством социальной политики Свердловской области, чтобы точечно, выявлять потребности людей, передавая им все самое необходимое, - отмечают в фонде. - Кроме того, помощь фонда уже добралась и до пострадавших жителей Курганской области, где огонь уничтожил больше половины села Юлдус — из 380 домов сгорели 228.

Пожар в Сосьве случился 25 апреля. Пламя пришло в населенный пункт со стороны лесопилки. Огонь полностью уничтожил ЛИУ-23, в которой лечились от туберкулеза осужденные. Сотрудники исправительного учреждения успели эвакуировать их до того, как огонь перебросился на здания. Также пламя уничтожило больше ста жилых домов в поселке.

Среди помощи, которую получают семьи, оставшиеся без жилья, холодильники и стиральные машины Фото: Фонд святой Екатерины

В мае из-за сильного ветра, жары и сухой погоды в регионе произошло сразу несколько крупных природных и лесных пожаров. Борьба с ними продолжается до сих пор. К тушению огня была подключена авиация различных ведомств из других регионов – в воскресенье, 21 мая, на пожарах работало шесть авиабортов. Они 56 раз сбросили воду на огонь, залив его 533 тоннами воды.

- Специалисты МЧС, Авиалесохраны и лесничеств за 21 мая ликвидировали 19 природных пожаров на общей площади 3,9 тысячи гектаров, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области. – Угрозы населенным пунктам нет.

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