В Екатеринбурге нашли пропавшую двухлетнюю девочку

Полицейские накормили ребенка печеньем и передали матери. Фото: УМВД РФ по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 20 мая нашли пропавшую двухлетнюю девочку. Подробности истории спасения рассказали в городской полиции.

В субботу, в 19:30 в участковый пункт полиции на улице Ленина в поселке Горный Щит пришла женщина с маленьким ребенком, сообщившая стражам порядка, что обнаружила ребенка на улице. Малышка гуляла одна, при этом, на ней не было обуви – только футболка и колготки.

- Неравнодушная проходам попыталась выяснить у жителей ближайших домов, чей это ребенок, но никто из местных не узнал ребенка, и тогда женщина привела девочку в полицию, - рассказывают в УМВД по Екатеринбургу.

Сотрудники органов правопорядка попытались узнать, как зовут девочку, и где находятся ее родители. Но ребенок молчал, и с удовольствием ела печенье, которым ее угостили полицейские.

Помогло то, что на футболке девочки была написана ее фамилия. Поэтому вскоре удалось установить личность матери, которая уже хватилась ребенка.

- Полицейские дозвонились до матери и сообщили, что с дочкой все в порядке. Вскоре плачущая мама уже обняла беглянку, - рассказывают в полиции.

Как выяснилось, женщина буквально на несколько минут ушла из дома, а дверь закрыть забыла. Малышке этого времени хватило, чтобы выбежать во двор и уйти гулять.

Стражи порядка попросили мать ребенка быть внимательнее и больше не оставлять дочь одну.