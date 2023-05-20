Взял ключи у мамы: на Урале два подростка на питбайке столкнулись с иномаркой

Парней доставили в больницу с различными травмами. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Ревде произошло ДТП с участием двух подростков. Один из них тайком взял покататься папин питбайк и позвал с собой приятеля. Поездка завершилась столкновением с Volkswagen. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Авария произошла днем 19 мая на улице Чернышевского, 26. 13-летний мальчик за рулем байка KAYO Mini вместе со своим 12-летним другом ехал по улице Октябрьская. На перекрестке подросток не уступил дорогу иномарке, из-за чего и произошло столкновение.

Оба мальчика пострадали. У управляющего байком парня был мотошлем, а у другого мальчика никакой защиты не имелось. Подростков доставили в больницу с различными травмами.

- Несовершеннолетний водитель мотоцикла KAYO Mini взял ключи от гаража, где находился мотоцикл, и поехал кататься. Отец мальчика в момент ДТП находился на работе. Ключи от гаража и мотоцикла находились в свободном доступе. Несовершеннолетний пассажир предупредил мать, что пойдет гулять, но о том, что будет кататься с другом на мотоцикле умолчал, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД.

На месте аварии инспекторы провели замеры, опросили участников ДТП и составили процессуальные документы.

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