На трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган произошло смертельное ДТП

Байкер скончался на месте. Фото: ГИБДД Свердловской области

Смертельное ДТП произошло вечером 19 мая на 92 километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. Иномарка Chery наехала на мотоциклиста на Suzuki. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля разворачивался, но не увидел мотоцикл, движущийся в том же направлении. Из-за этого произошло столкновение. От удара мотоциклиста опрокинуло, а машина съехала в кювет.

- В результате ДТП байкер от полученных травм скончался на месте. Известно, что в момент аварии мотоциклист находился в мотошлеме, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На данный момент на участке трассы скопились машины, движение затруднено. Инспекторы ДПС регулируют поток. По факту происшествия проводится проверка.

- Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о необходимости постоянного контроля за дорожной ситуацией, - добавили в ГИБДД.

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