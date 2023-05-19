Пожары в Екатеринбурге и Свердловской области: последние новости на 19 мая - 2023

Площадь лесных пожаров за прошедшие сутки уменьшилась в три раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале 19 мая продолжается борьба с лесными пожарами. Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки, 18 мая, потушен 21 лесной пожар на общей площади более 8,5 тысячи гектаров.

- Борьбу с огнем ведут более 960 человек, привлечено свыше 170 единиц спецтехники, в том числе спецавиация, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. - Площадь лесных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки уменьшилась в три раза.

Ликвидированы возгорания в Гаринском, Режевском, Березовском, Каменском, Сосьвинском, Тугулымском городских округах, а также в Камышловском, Нижнесергинском, Байкаловском муниципальных районах и Первоуральске.

По данным на 09:00 19 мая, площадь лесных пожаров составляет 1,3 тысячи гектаров. Непотушенными остаются 24 природных пожара, из них 11 возгораний на площади 776 гектаров локализованы и не распространяются. Угрозы населенным пунктам нет.

Специалисты отмечают, что причиной большинства возгораний является несоблюдение людьми правил пожарной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что две трети лесных пожаров на территории Екатеринбурга с начала мая 2023 года начались из-за поджогов. Об этом официально на заседании гордумы заявил заместитель начальника отдела профилактической работы Екатеринбурга ГУ МЧС по Свердловской области Павел Пенягин.