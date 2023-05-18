В «Ночь музеев» в Верхней Пышме впервые покажут розовый кадиллак Элвиса Пресли

Машину представят в экспозиции в субботу 20 мая Фото: Музейный комплекс УГМК

В «Ночь музеев» жители Екатеринбурга смогут не только полюбоваться на картины, но даже прокатиться на знаменитом розовом кадиллаке короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. В 16.00 в субботу машину Cadillac Series 62 Coupe de Ville представят в экспозиции Музейного комплекса УГМК.

Нет, это не та самая машина, которой когда-то владел Элвис. Но аналогичная и такого же цвета, который еще называют «Elvis Rose». На презентации обещают певца, одетого, как Элвис, который исполнит его хиты. Кроме того, среди гостей музея разыграют поездку на легендарном кадиллаке.

Цвет машины называют «Elvis Rose» Фото: Музейный комплекс УГМК

- В 1950-х марка Cadillac уже была синонимом премиальных авто в США, - объясняют в Музейном комплексе УГМК. - Пиком стал 1959 год, когда компания сделала один из самых ярких и запоминающихся автомобилей в мировой автоистории, олицетворяющий эпоху изобилия и космических полетов – Cadillac Series 62 Hardtop Coupe или, на французский манер, Coupe de Ville.

Машина отличается двойными задними фонарями, похожими на реактивные двигатели Фото: Музейный комплекс УГМК

Машина отличается двойными задними фонарями, похожими на реактивные двигатели, хромированной решеткой спереди и сзади и гигантскими хромированными бамперами со встроенными габаритными огнями.

Помимо машины, как у Элвиса Пресли, в музее в этот же день представят два других новых экспоната - Trabant 601s Kombi и Hispano-Suiza HS26. Первый автомобиль выпускался в ГДР с 1957 года и был назван в честь первого искусственного спутника Земли, запущенного СССР. Вторая машина - это испанская марка начала XX века. На таких по Европе катались монархи.