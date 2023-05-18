Побороли страх высоты: балерины устроили перфоманс на крыше 12-этажного дома в Екатеринбурге

Артистки запустили флешмоб по всей России перед выходом сериала «Балет». Фото: «Ростелеком»

В Екатеринбурге балерины устроили настоящий перфоманс, поднявшись на крышу 12-этажного здания и исполнив чувственный танец. Артистки запустили необычный флешмоб, который должен пройти по всей России в честь выхода психологической драмы «Балет». Танец исполнили артистки балетной школы MonРlaisir Софья Бекмансурова и Капитолина Кулик.

Балерины исполнили танец на высоте 52 метра с видом на уральские горы и достопримечательности Екатеринбурга. Фото: «Ростелеком»

- Мы впервые станцевали небольшой этюд на высоте 52 метров! Ощущения незабываемые. Страх высоты перемешался с эйфорией и полным восторгом от происходящего. Это был танец с видом на Уральский федеральный университет, администрацию Екатеринбурга, Плотинку и другие значимые городские объекты. Уральские горы на горизонте добавляли уверенности и силы в каждом движении, - поделилась впечатлениями руководитель школы балета Софья Бекмансурова.

Напомним, сериал «Балет» от создателей проектов «Псих» и «Happy End» рассказывает о судьбе советской прима-балерины Руты Майерс. Действие происходит в наши дни. Рута спустя 40 лет возвращается в Россию, чтобы поставить оригинальный спектакль. Но на пути сталкивается с тайнами прошлого. Героине приходится заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, ставшими ключевыми людьми в русском балете.

Танец исполнили артистки балетной школы MonРlaisir Софья Бекмансурова и Капитолина Кулик. Фото: «Ростелеком»

Показ сериала «Балет» стартует на видеосервисе Wink от «Ростелекома» с 18 мая. 8-серийная драма была создана совместно со «Студией Видеопрокат» Сергея Бондарчука, Алексея Киселева и «НМГ Студией».

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru