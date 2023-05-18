В предстоящие выходные на Среднем Урале будет солнечно и без дождей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области на 19, 20, 21 мая остается стабильным и не принесет сюрпризов уральцам. Согласно оценкам синоптиков, дождей и гроз по-прежнему не будет, но воздух потихоньку прогреется и к воскресенью достигнет летних значений.

Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области на выходные 19, 20, 21 мая 2023 года

Теплеть начнет с четверга, 18 мая. Погода 19 мая 2023 года в Екатеринбурге будет пасмурной: ночью от +8 до +14 градусов по Цельсию, днем до +19 градусов по Цельсию; ветер южный, юго-восточный. 20 мая в Екатеринбурге погода будет ясной и солнечной: от +7 до +14 градусов ночью, днем от +21 до +24, световой день движется к отметке в 17 часов. 21 мая 2023 года, в воскресенье, в Екатеринбурге погода станет летней: ночью от +8 до +16 градусов, днем от +24 до +26 градусов по Цельсию. Направление ветра сменится на северное, но это не помешает дальнейшему потеплению, и оно успешно продолжится на следующей неделе.