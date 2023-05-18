Борьбу с огнем ведут более 900 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале 18 мая продолжается борьба с лесными пожарами. Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки, 17 мая, удалось ликвидировать 18 природных пожаров на общей площади 1,1 тысячи гектаров.

Так, огонь удалось потушить в Махневском муниципальном образовании. Кроме того, специалисты справились с двумя пожарами в Полевском городском округе и двумя в Режевском.

- Борьбу с огнем ведут более 900 человек, привлечено свыше 170 единиц спецтехники, в том числе спецавиация, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

В минувшие сутки на пожарах было задействовано восемь бортов, которыми произведено 147 сбросов - это в общей сложности 796 тонн воды.

По данным на 9:00 18 мая, в Свердловской области действует 28 пожаров на общей площади 3,6 тысячи гектаров. 16 из них локализовано на общей площади 3,1 тысячи гектаров.