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Происшествия18 мая 2023 4:20

Пожары в Екатеринбурге и Свердловской области: последние новости на 18 мая - 2023

В Свердловской области 18 мая - 2023 продолжается борьба с лесными пожарами
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Борьбу с огнем ведут более 900 человек

Борьбу с огнем ведут более 900 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале 18 мая продолжается борьба с лесными пожарами. Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки, 17 мая, удалось ликвидировать 18 природных пожаров на общей площади 1,1 тысячи гектаров.

Так, огонь удалось потушить в Махневском муниципальном образовании. Кроме того, специалисты справились с двумя пожарами в Полевском городском округе и двумя в Режевском.

- Борьбу с огнем ведут более 900 человек, привлечено свыше 170 единиц спецтехники, в том числе спецавиация, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

В минувшие сутки на пожарах было задействовано восемь бортов, которыми произведено 147 сбросов - это в общей сложности 796 тонн воды.

По данным на 9:00 18 мая, в Свердловской области действует 28 пожаров на общей площади 3,6 тысячи гектаров. 16 из них локализовано на общей площади 3,1 тысячи гектаров.

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