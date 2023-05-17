«Урал» проиграл «Краснодару» в финале пути регионов и вылетел из розыгрыша Кубка России

Встреча, проходившая на домашнем стадионе «быков», завершилась со счетом 2:1. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» не смог переиграть «Краснодар» в финале пути регионов и покинул розыгрыш Кубка России. Встреча, проходившая на домашнем стадионе «быков», завершилась со счетом 2:1.

Хозяева поля с первых минут завладели инициативой и к восьмой минуте заработали угловой, который вызывался исполнить Эдуард Сперцян, полузащитник навесил в штрафную на бразильца Кайо, который технично замкнул эту передачу головой и переправил мяч в сетку, Олег Баклов угадал направление, но спасти не успел.

Встреча, проходившая на домашнем стадионе «быков», завершилась со счетом 2:1. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Сразу после взятия ворот «Краснодар» не успокоился и создал еще несколько опасных моментов, однако забить не сумел, чем вскоре и воспользовался «Урал». Андрей Егорычев пробил из штрафной в створ ворот, голкипер Матвей Сафонов отбил мяч, но не зафиксировал его, а первым на добивании оказался капитан «шмелей» Эрик Бикфалви, сравняв счет.

В итоге первая половина игры завершилась вничью. Сразу после перерыва «Краснодар» едва не получил возможность выйти вперед с пенальти после падения Джона Кордобы у ворот екатеринбуржцев, однако бригада ВАР не нашла оснований для назначения 11-метрового.

Несколько эффектных сейвов совершил голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

К 59 минуте «быки» снова вырвались вперед, мяч после удара из-за пределов штрафной влетел в штангу, однако Джон Кордоба успел на добивание. После гола «шмели» насели на ворота «Краснодара» и несколько раз очень опасно пробили по воротам, но удача все же отвернулась от уральцев.

Уже к добавленному времени Лео Гогличидзе сбил в штрафной Кордобу, из-за чего арбитр назначил пенальти и удалил игрока, однако через несколько минут отменил свое решение. Кстати, на матче присутствовали почти 26 тысяч болельщиков.

Напомним, что «Урал» в начале мая обидно уступил московскому ЦСКА в битве за суперфинал Кубка России, из-за чего ему и пришлось спуститься в турнирной сетке и сыграть в финале пути регионов. Тогда встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счетом 1:2.