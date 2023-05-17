Дело на миллион: в Нижнем Тагиле задержали мужчину, укравшего деньги из чужого сейфа

Сейф мужчина вскрыл монтировкой Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле ночью мужчина надел черную трикотажную маску и перчатки, прихватил с собой монтировку и отправился грабить офис торговой компании по Черноисточинскому шоссе.

Сначала он разбил дверь, чтобы проникнуть в помещение кассы, а затем пробрался в кабинет, в котором находился сейф. Монтировкой он вскрыл его и вытащил оттуда 1 миллион 200 тысяч рублей. Деньги он поспешно сложил в коробку и сбежал, оставив монтировку. Все это сняла камера видеонаблюдения.

- Сообщение в полицию поступило от директора предприятия около 6 утра, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское». - Сыщики уголовного розыска были уверены, что к преступлению причастен человек, ранее уже судимый за аналогичные преступления, поэтому незамедлительно была организована проверка таких лиц.

Под подозрение попал 40-летний житель Гальяно - Горбуновского массива, который был судим уже пять раз за кражи, совершенные подобным образом. В последний раз его осудили в 2016 году по ч.2 ст. 158 УК РФ. Наказание он отбывал в исправительной колонии Ивделя, откуда освободился условно-досрочно в 2019 году.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

- Задержанный мужчина в беседе с оперативниками признался в совершенном преступлении и добровольно выдал похищенные деньги: он разложил наличность несколькими партиями в разных местах в квартире, - рассказали в полиции.

В квартире силовики нашли только 900 тысяч. Оказалось, что остальное мужчина успел проиграть в азартных играх. В этом он также признался полицейским сам.

На мужчину завели уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Он находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что полиция также установила причастность задержанного еще к двум преступлениям. В феврале подозреваемый проник в офис частного предприятия по улице Краснознаменной, где украл 10 тысяч рублей. Затем, в марте похитил из специализированного магазина по улице Горбуновская бензопилы, на сумму около 95 тысяч.

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