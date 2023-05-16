Звезда «СашаТаня» обнажила пышную грудь и подразнила поклонников: видео

Алина Ланина опубликовала видео в наряде и глубоким декольте. Фото: соцсети

Звезда «СашаТаня» Алина Ланина обнажила фигуру и предстала во всей красе после второй беременности. Актриса из Екатеринбурга опубликовала видео с зажигательным танцем в облегающем платье с глубоким декольте.

- Немного торчат бока, но в целом материнство идет женщине на пользу (напрашиваюсь на комплименты), - игриво подписала ролик актриса.

Актриса показала пышные формы во всей красе. Фото: соцсети

Горячим видео звезда телеэкранов моментально нарвалась на сотни комплиментов. Поклонники поспешили успокоить Алину, что она прекрасно выглядит: «Очень женственная и красивая. Не скажешь, что двоих родила», «Аппетитные формы, а не бока», «Танец – огонь, не могу перестать пересматривать», «Каждая ваша фотосессия, как реклама элитного парфюма. Так все «вкусно» и эстетично. А ваша фигура – просто загляденье».

24 января Алина Ланина родила девочку и назвала ее Надеждой. Малышка стала вторым ребенком в семье – у актрисы и ее мужа бизнесмена есть старший сын Лев. Ему сейчас три года.

Алина Ланина воспитывает сына и дочку. Фото: соцсети

О личной жизни звезда «СашаТаня» предпочитает не рассказывать, но в интервью «КП-Екатеринбург» признавалась, что супруг старше ее на 12 лет. Он во всем поддерживает Алину и даже мирится с ее бешенным трудоголизмом.

- Я всегда была такой. Переделывать меня для него себе дороже, он знает, что когда у меня нет активной деятельности, я становлюсь несчастной, грустной, недовольной, - делилась моментами семейной жизни актриса.

Напомним, во время беременности врачи часто ругали Алину Ланину за то, что она слишком много времени уделяла работе и часто пропускала плановые осмотры и УЗИ.

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