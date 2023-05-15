Перевозил по 30 килограммов: пятиклассник из Ключевска, помогавший тушить пожар, получил новый велосипед из рук мэра

Сережа возил за раж по шесть пятилитровых фляг. Фото: Вера Поздеева/Евгений Писцов

Мальчик из Ключевска, который несколько дней помогал тушить пожары в родном поселке, получил новый велосипед. Железного коня 11-летнему Сереже подарил мэр Березовского.

Пятиклассник с рождения живет в поселке Ключевск Березовского городского округа, в котором все майские праздники бушевал огонь из-за лесных пожаров. Ситуация в поселке была критическая, поэтому еще 6 мая глава Березовского Евгений Песцов заявил о наборе добровольцев.

Им удавалось сдерживать натиск стихии почти неделю. Лишь 12 мая ситуация с пожарами стабилизировалась и для тушения перестали набирать добровольцев.

Всем, кто принимал участие в тушении, запомнился мальчик на старом велосипеде. На руле висело несколько полных пятилитровых фляг с водой. Сережа ехал на велосипеде столько, сколько было возможно, а затем тащил на себе все фляги - поближе к эпицентру пожара. Туда, где работали только взрослые.

- В опасные места, конечно, парня не допускали, но он ответственно трудился на подмоге. Брал несколько пятилитровок, гнал на велике за водой, набирал в бутыли, крепил их на руль велосипеда. За рейс удавалось привести до шести бутылок, а это около 30 килограмм, что сопоставимо с весом самого Сережи, - рассказывает глава Березовского в своем Telegram-канале.

После этого Сережа спешивался с железного коня и тащил воду на руках по лесу до места.

Многие березовчане и жители Ключевска заметили не только самого юного смельчака, но и то, что его верный железный конь уже порядком износился. Велосипеду Сережи оказалось около пяти лет. В награду за помощь и проявленную отвагу Евгений Писцов решил подарить мальчику новый.

- Самоотверженный и бескорыстный труд по зову сердца должен быть вознагражден. Поэтому у юного спасателя сегодня появился новый велик. Спасибо, Сергей, еще раз! Спасибо родителям и дедушке, воспитавшим классного парня, настоящего помощника, - пишет мэр города.

Сам Сережа рассказывает, что изначально ему просто было интересно посмотреть на пожар. Потом, увидев масштаб бедствия, он принял решение, что будет помогать. По словам мальчика, путь на велосипеде до места составлял около двух километров.

Отметим, что по данным на 15 мая площадь лесных пожаров в Свердловской области сокращается. Спасателям за сутки удалось потушить 20 возгораний площадью 49,7 тысячи гектаров. Пожары ликвидированы в Тугулымском городском округе (21,6 тысячи га), в Режевском городском округе (10,4 тысяч га), в Артемовском городском округе (4,7 тысячи га), в Байкаловском районе (4,4 тысячи га) и в Сухом Логу (4 тысячи га).