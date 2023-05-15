Мужчина воспитывает сына и пятилетнюю дочку Фото: читатель «КП»

Отец двоих детей из Екатеринбурга Алексей М. (все имена изменены – прим.ред) обжаловал свой арест. С середины апреля семьянин находится в СИЗО, где оказался по обвинению в педофилии. Уголовное дело было возбуждено после заявления 7-летней соседской девочки Вероники. Будущая первоклассница утверждает, что мужчина учил «тайной игре». По ее словам, все произошло в марте, когда она была в гостях у 5-летней подружки – дочки Алексея.

- В тот день мы играли в прятки, турники делали, прыгали на батуте. Аня мне еще одну игру показала. «Тайная игра». Я не знаю, как она называется. Там нужно снять трусы и тереться об диван. Нас этому научил папа Ани. Это происходило в комнате Ани. Ее папа показал, как надо тереться. Мы смотрели, а потом он попросил нас сделать тоже самое. Потом просил потрогать его – мне было страшно. Аня уже играла в эту игру, знала правила, - рассказала следователям Вероника.

Жена обвиняемого не верит в его причастность Фото: читатель «КП»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Силовики считают, что дети подвергались насилию как минимум дважды.

По данным «КП-Екатеринбург», Алексей не признает свою вину. А его жену отстранили от участия в деле как представителя несовершеннолетней дочки. Теперь интересы Ани представляет районное управление социальной политики.

- Когда я терлась об диван, папа Ани смотрел и трогал себя. Потом он попросил меня лечь на диван спиной. Он потрогал меня. Мне было больно. Потом он сказал Ане ложиться, я оделась. А с ней он делал так же, как со мной. Потом мы играли в прятки, потом меня мама забрала. Папа Ани просил никому не рассказывать об этой игре, - добавила Вероника.

В областном суде постановили оставить обвиняемого под стражей, Алексей будет за решеткой до 20 июня.